Insolvenz in Hübingen Zukunftspläne für Familienferiendorf sind in Arbeit Thorsten Ferdinand 31.03.2026, 18:00 Uhr

i Das Familienferiendorf in Hübingen befindet sich in einem Insolvenzverfahren. Der Betrieb läuft aber weiter. Thorsten Ferdinand

Wie geht es mit dem Familienferiendorf in Hübingen weiter? Diese Frage stellen sich nicht nur die Menschen im Buchfinkenland, nachdem die Einrichtung im Herbst einen Insolvenzantrag gestellt hat. Nun äußert sich der Insolvenzverwalter.

Auch im Insolvenzverfahren läuft der Geschäftsbetrieb des finanziell angeschlagenen Familienferiendorfs in Hübingen vollständig weiter. Gäste können dort übernachten und alle Leistungen werden wie gewohnt erbracht. Es sind auch weiterhin Buchungen möglich.







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