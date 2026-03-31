Insolvenz in Hübingen
Zukunftspläne für Familienferiendorf sind in Arbeit
Das Familienferiendorf in Hübingen befindet sich in einem Insolvenzverfahren. Der Betrieb läuft aber weiter.
Das Familienferiendorf in Hübingen befindet sich in einem Insolvenzverfahren. Der Betrieb läuft aber weiter.
Thorsten Ferdinand

Wie geht es mit dem Familienferiendorf in Hübingen weiter? Diese Frage stellen sich nicht nur die Menschen im Buchfinkenland, nachdem die Einrichtung im Herbst einen Insolvenzantrag gestellt hat. Nun äußert sich der Insolvenzverwalter.

Lesezeit 2 Minuten
Auch im Insolvenzverfahren läuft der Geschäftsbetrieb des finanziell angeschlagenen Familienferiendorfs in Hübingen vollständig weiter. Gäste können dort übernachten und alle Leistungen werden wie gewohnt erbracht. Es sind auch weiterhin Buchungen möglich.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren