Sparpläne im Bistum Limburg
Zukunft des Karlsheims Kirchähr auf dem Prüfstand
Hat das Karlsheim Kirchähr eine Zukunft als kirchliches Tagungshaus? Mit dieser Frage befasst man sich derzeit im Bistum Limburg
Hat das Karlsheim Kirchähr eine Zukunft als kirchliches Tagungshaus? Mit dieser Frage befasst man sich derzeit im Bistum Limburg.
Thorsten Ferdinand

Die Kirche muss sparen und möchte deshalb auch die Anzahl ihrer Tagungshäuser reduzieren. Im Bistum Limburg steht deshalb wieder einmal die Zukunft des Karlsheims Kirchähr auf dem Prüfstand.

Lesezeit 2 Minuten
Nachdem das insolvente Familienferiendorf in Hübingen in buchstäblich letzter Minute gerettet wurde, blicken die Menschen im Buchfinkenland nun ins Gelbachtal. Dort geht es wieder einmal um die Zukunft des Karlsheims Kirchähr, dessen Fortbestand als Bildungs- und Tagungshaus des Bistums Limburg fraglich ist.
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