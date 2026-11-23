Das Blasorchester Marienstatt lädt zur musikalischen Weltreise: 17 Stücke von Strauss bis Gershwin verbinden farbenfrohe Arrangements mit überraschenden Höhepunkten. Sängerin Heike Schlüter verleiht dem Abend besondere Intensität.
Lesezeit 2 Minuten
Ein Feuerwerk aus Klang, Gesang und guter Laune erlebte das Publikum am Samstagabend anlässlich des Jahreskonzerts des Blasorchesters Marienstatt in der fast voll besetzten Sporthalle in Hattert. Unter dem Motto „Sound of Colors“ versprach Moderatorin Heike Hehl einen bunten Abend – und das Blasorchester hielt Wort.