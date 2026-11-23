Orchester gibt Jahreskonzert Zuhörer schwelgen in Rausch von Klang und Farbe Gaby Wertebach 23.11.2026, 16:00 Uhr

i Die Technik hatte die Bühne für das Blasorchester wunderbar illuminiert. Gaby Wertebach

Das Blasorchester Marienstatt lädt zur musikalischen Weltreise: 17 Stücke von Strauss bis Gershwin verbinden farbenfrohe Arrangements mit überraschenden Höhepunkten. Sängerin Heike Schlüter verleiht dem Abend besondere Intensität.

Ein Feuerwerk aus Klang, Gesang und guter Laune erlebte das Publikum am Samstagabend anlässlich des Jahreskonzerts des Blasorchesters Marienstatt in der fast voll besetzten Sporthalle in Hattert. Unter dem Motto „Sound of Colors“ versprach Moderatorin Heike Hehl einen bunten Abend – und das Blasorchester hielt Wort.







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