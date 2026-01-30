Es ist klirrend kalt in der Wagenbauhalle – und trotzdem herrscht Hochbetrieb. Die Karnevalsfreunde Blau-Gold stecken mitten in Vorbereitungen für eine besondere Session. Denn der Verein wächst, feiert Geburtstag und träumt von einer eigenen Heimat.
Lesezeit 3 Minuten
Es ist bitterkalt, doch davon lassen sich die Karnevalsfreunde Blau-Gold aus Ransbach-Baumbach nicht bremsen. In der angemieteten Wagenbauhalle im benachbarten Hilgert wird gehämmert, gestrichen und gesägt. Seit Oktober treffen sich hier jeden Mittwochabend engagierte Vereinsmitglieder, um an den beiden Wagen zu arbeiten.