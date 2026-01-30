Karneval in Ransbach-Baumbach Zugvorbereitungen laufen bei Blau-Gold auf Hochtouren Camilla Härtewig 30.01.2026, 08:00 Uhr

i Präsident Christoph Fohr und Wagenbaumeister Tobias Helmis freuen sich schon auf die vier Züge, an denen die Karnevalsfreunde Blau-Gold in dieser Session teilnehmen werden. Camilla Härtewig

Es ist klirrend kalt in der Wagenbauhalle – und trotzdem herrscht Hochbetrieb. Die Karnevalsfreunde Blau-Gold stecken mitten in Vorbereitungen für eine besondere Session. Denn der Verein wächst, feiert Geburtstag und träumt von einer eigenen Heimat.

Es ist bitterkalt, doch davon lassen sich die Karnevalsfreunde Blau-Gold aus Ransbach-Baumbach nicht bremsen. In der angemieteten Wagenbauhalle im benachbarten Hilgert wird gehämmert, gestrichen und gesägt. Seit Oktober treffen sich hier jeden Mittwochabend engagierte Vereinsmitglieder, um an den beiden Wagen zu arbeiten.







