Zug fährt bei Niedererbach in umgestürzten Baum

Das kurze, aber von heftigen Böen begleitete Unwetter am Samstag hat im unteren Westerwald eine Buche auf die Bahngleise bei Niedererbach stürzen lassen. Ein Zug in Fahrtrichtung Limburg kam nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr in die Baumkrone.