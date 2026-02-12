Karneval 2026
Züge bringen Farbe ins triste Grau im Wäller Land
Niederelbert: Diese Möhnen von den "Fidelen Hühnern" haben sich als kunterbunte Papageien getarnt.
Niederelbert: Diese Möhnen von den "Fidelen Hühnern" haben sich als kunterbunte Papageien getarnt.
Katrin Maue-Klaeser

Jubel, Trubel, Heiterkeit. Wir zeigen die schönsten Fotos vom närrischen Treiben an Schwerdonnerstag im Westerwaldkreis.

Das Wetter war den Narren am Schwerdonnerstag im Westerwald wahrlich nicht hold. Doch trotz des vielerorts niedergehenden Dauerregens traten Hunderte von Aktiven auf Motivwagen und in Fußgruppen ihren Weg durch die Orte an. Zu den Schwerpunkten des närrischen Treibens gehörten dabei Niederahr, Niederelbert und Simmern.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungKarneval

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren