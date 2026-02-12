Karneval 2026 Züge bringen Farbe ins triste Grau im Wäller Land 12.02.2026, 18:15 Uhr

i Niederelbert: Diese Möhnen von den "Fidelen Hühnern" haben sich als kunterbunte Papageien getarnt. Katrin Maue-Klaeser

Jubel, Trubel, Heiterkeit. Wir zeigen die schönsten Fotos vom närrischen Treiben an Schwerdonnerstag im Westerwaldkreis.

Das Wetter war den Narren am Schwerdonnerstag im Westerwald wahrlich nicht hold. Doch trotz des vielerorts niedergehenden Dauerregens traten Hunderte von Aktiven auf Motivwagen und in Fußgruppen ihren Weg durch die Orte an. Zu den Schwerpunkten des närrischen Treibens gehörten dabei Niederahr, Niederelbert und Simmern.







