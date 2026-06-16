Rauszeit im Westerwald Zu den Wasserbüffeln im Kalterbachtal wandern Camilla Härtewig 16.06.2026, 12:57 Uhr

Naturfreunde können im Kalterbachtal zwischen Hillscheid und Neuhäusel ein spannendes Waldbeweidungsprojekt kennenlernen. Wasserbüffel, Ziegen und Esel machen aus einem monotonen Fichtenforst einen vielfältigen Lebensraum: ein spannendes Wanderziel.

Im Unterholz bewegt sich etwas. Langsam kommt ein imposanter Wasserbüffel zwischen den Bäumen hervor. Ein tiefes Grunzen ist zu hören. Ein paar Meter daneben tauchen weitere Tiere auf. Sie antworten mit einem Schnauben. Es ist ein friedliches Bild, wie die kleine schwarze Herde die steilen Hänge des Kalterbachtals entlangzieht und grast.







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