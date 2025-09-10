Eine Idee wurde Wirklichkeit: Die Zirkusprojektwoche in Alpenrod begeisterte alle großen und kleinen Besucher

Ganz im Zeichen der Manege stand jetzt eine Projektwoche an der Grundschule Alpenrod: Die feierte gemeinsam mit ihrem Förderverein dessen 30-jähriges Bestehen mit einer farbenfrohen Zirkusprojektwoche. Die Planungen für dieses große Projekt begannen dabei bereits eineinhalb Jahre zuvor, inspiriert von der Idee, den Schülern eine Möglichkeit zu geben, ihre Talente in einem ganz besonderen Rahmen zu zeigen. Dank großzügiger Unterstützung zahlreicher Sponsoren und des tatkräftigen Einsatzes vieler Helfer wurde die Woche zu einem unvergesslichen Erlebnis für Kinder, Eltern und Gäste. Insbesondere die große Einsatzbereitschaft beim Auf- und Abbau des Zirkuszeltes war beeindruckend, teilt die Schulleitung in einer Presseinfo mit.

Das Programm bot eine gelungene Mischung aus Kultur, Musik und Gemeinschaft. Den Auftakt bildete ein Konzert mit der kölschen Band „Die Räuber“, die das Zirkuszelt zum Beben brachten. Die offizielle Eröffnungsfeier, die durch Auftritte der Bläserklasse und des Schulorchesters der Realschule plus Hachenburg sowie zweier Tanzgruppen der TSG Enspel bereichert wurde, bot allen Generationen die Möglichkeit, bereits erste Zirkusluft zu schnuppern.

i Die Alpenroder Zirkusclows sorgten für Heiterkeit im Zelt. Röder-Moldenhauer

Weitere Programmpunkte waren eine Autorenlesung für Vorschul- und Grundschulkinder, ein Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen, der von den beiden Kirchengemeinden organisiert und durch das Duo Wie-Waldi musikalisch abgerundet wurde. Am folgenden Tag hieß es: „Sing mit Mille“ – ein Mitsingkonzert, welches das Publikum zum Mitmachen animierte.

Neben dem abwechslungsreichen Rahmenprogramm bildet die eigentliche Zirkuswoche der Schüler doch das Herzstück des Projekts. Sie begann am Montagvormittag mit einer Begrüßung durch Rene Ortmann vom Circus Rondel. Die Kinder schlüpften in ihre jeweilige Artistenrolle und konnten unter professioneller Anleitung der Zirkusfamilie für ihren großen Auftritt trainieren.

i Einige Schüler turnten hoch in der Zirkuskuppel. Die Zuschauer hielten dabei den Atem an. Röder-Moldenhauer

„Dabei spürte man, wie sie von Tag zu Tag über sich hinauswuchsen und zunehmend mehr Teamgeist, Durchhaltevermögen und Selbstbewusstsein entwickelten – Werte, die in der Schule einen hohen Stellenwert haben“, teilt die Schulleitung mit.

Den Höhepunkt der Woche bildeten die beiden ausverkauften Zirkusaufführungen. Die Grundschulkinder präsentierten in zwei Vorstellungen ihr artistisches Können und ernteten dafür großen Applaus und strahlende Gesichter im Publikum.

i Auch eine spektakuläre Feuershow war Teil des Programms, mit dem die Kinder über sich hinauswuchsen. Röder-Moldenhauer

Schulleiterin Sandra Hummer und die Vorsitzende des Fördervereins, Anke Blum, waren sich einig: „Die Projektwoche zeigte eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Schule, Förderverein und Dorfgemeinschaft Hand in Hand arbeiten.“ Das Resümee sei durchweg positiv ausgefallen: eine Woche voller Lachen, Staunen und Gemeinschaftsgefühl – „ein echtes Geschenk für Alpenrod“. red