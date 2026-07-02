Jubiläum in Bad Marienberg Zigarrenhaus Kistmacher feiert 150. Geburtstag Nadja Hoffmann-Heidrich 02.07.2026, 09:00 Uhr

i Dieter Sahm (links) und sein Sohn Alexander leiten bereits in fünfter beziehungsweise sechster Generation das Zigarrenhaus Kistmacher in Bad Marienberg. Das Unternehmen feierte jüngst sein 150-jähriges Bestehen. Röder-Moldenhauer

Als Spezialist für Tabakwaren ist das Zigarrenhaus Kistmacher in Bad Marienberg weithin bekannt. Jetzt konnte das Traditionsunternehmen bereits seinen 150. Geburtstag feiern.

Bereits seit stattlichen 150 Jahren ist das Zigarrenhaus Kistmacher Teil des Wirtschaftslebens in der Bad Marienberger Bismarckstraße. Es gibt sogar Indizien dafür, dass das Unternehmen schon bestand, als Robert Richter 1876 das Gebäude mit der Hausnummer 15, das damals nur aus der linken Hälfte bestand, erwarb und hierin eine Küferei und eine Drechslerei sowie den Verkauf von Kolonial- und Tabakwaren betrieb.







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