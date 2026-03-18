Brand in Nentershausen
Zigarettenpause verhindert womöglich Schlimmeres
Rauch drang am Montagabend lange Zeit aus einer Doppelhaushälfte in Nentershausen, was die Feuerwehr auf den Plan rief.
Rauch drang am Montagabend lange Zeit aus einer Doppelhaushälfte in Nentershausen, was die Feuerwehr auf den Plan rief.
Andreas Egenolf

Ein Wohnhaus in Nentershausen hat am Dienstagabend gebrannt. Ein Familienvater aus der anderen Doppelhaushälfte bemerkt den Qualm und rettet seinen Nachbarn.

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Ein Brand in einer Doppelhaushälfte in Nentershausen hat am späten Dienstagabend die Freiwilligen Feuerwehren Nentershausen und Montabaur auf den Plan gerufen. Möglicherweise verhinderte eine Zigarettenpause dabei Schlimmeres.Gegen 22.15 Uhr hatte in der Nordstraße ein Familienvater im Nachbarhaus eine Zigarette auf seiner Terrasse geraucht.

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