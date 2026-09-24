Zolleinsatz im Westerwald Zigarettenfabrik: Drei Tatverdächtige weiter in Haft Thorsten Ferdinand 24.09.2026, 18:00 Uhr

i Im Mai hat der Zoll eine illegale Zigarettenfabrik im Westerwald hochgenommen und vier Tatverdächtige verhaftet. Axel Heimken/dpa

Im Frühjahr hat der Zoll eine illegale Zigarettenfabrik in Staudt im Westerwald ausgehoben. Wir haben nachgefragt, wie es in dem Verfahren weitergeht und was mit dem alten Fabrikgelände geschehen soll.

Vier Monate nach Aufdeckung einer illegalen Zigarettenfabrik im Westerwald durch den Zoll befinden sich drei der vier Tatverdächtigen weiterhin in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, für die Produktion von Millionen illegaler Zigaretten in einer alten Fabrikhalle bei Staudt verantwortlich zu sein.







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