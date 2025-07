„Aufklärung zum Frieden – Gegen das Vergessen“ – so lautete das Motto der Bildungsreise von 36 Neunt- und Zehntklässlern aus Ransbach-Baumbach in die Normandie. Wegen Geldmangel wäre die Fahrt fast gescheitert.

Realschullehrer Andreas Büchting strahlt. „Das war die beste und nachhaltigste Fahrt, an der ich je teilgenommen habe.“ In seinem Sabbatjahr hat der Pädagoge aus Wirges die viel diskutierte Bildungsreise von 36 Neunt- und Zehntklässlern der Erich-Kästner-Realschule plus in Ransbach-Baumbach in die Normandie am sogenannten D-Day nicht nur begleitet, sondern konzeptionell auch vorbereitet. Motto der Fahrt: „Aufklärung zum Frieden – Gegen das Vergessen“.

Dabei stand die Reise zum Jahrestag der Invasion der Alliierten im Juni 1944 kurz vor dem Aus. Kurzfristig drohte die Finanzierung zu scheitern. Fest eingeplante Stiftungsgelder fielen wegen neuer Richtlinien weg. Alles aber war bereits organisiert und gebucht. „7000 Euro waren ungedeckt – trotz Eigenanteil der Eltern. In unserer Not haben wir uns an den Verbandsgemeinderat gewendet und um finanzielle Unterstützung gebeten. Das war so nie geplant“, erläutert Büchting. Mehrheitlich wurde eine Unterstützung versagt – um keinen Präzedenzfall zu schaffen, aber auch, weil die Antragstellung durch Bündnis 90/Die Grünen einigen sauer aufstieß. „Die Zeit drängte, und durch meine Mutter, langjährig bei den Grünen aktiv, gab es Kontakte. Mehr steckte nicht dahinter. Organisator der Fahrt war eigentlich der Förderverein der Realschule“, erklärt Büchting.

Hoher Personalschlüssel notwendig, um Jugendliche mit Eindrücken nicht allein zu lassen

Durch den Artikel in unserer Zeitung wurden aber Bürger auf das Dilemma aufmerksam und kamen für die ausstehende Summe auf. „Sie wollen anonym bleiben, aber hier kann ich mal ein dickes Dankeschön loswerden“, sagt der 48-Jährige. „Ohne diese beiden Einzelspender hätten wir nicht fahren können.“ Auf dem Programm standen unter anderem die Besuche der deutschen und amerikanischen Soldatenfriedhöfe La Cambe und Colleville-sur-Mer und das Memorial Caen.

Zwischen all den bedrückenden Themen gab es als Ausgleich auch Stunden am Strand und den ein oder anderen Stadtbummel. Als pädagogische Fachkräfte begleiteten Mit-Ideengeberin Claudia Büchting vom Jugendzentrum der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die Lehrer Bernd Blasius, Martin Schilk und Alexander Barth sowie die Schulsozialarbeiterin Charlin Kuch und Enis Sengül die Fahrt. „Es musste ein hoher Personalschlüssel möglich sein, um die Mädchen und Jungen mit ihren Eindrücken nicht allein zu lassen.“ Abends standen stets Workshops zur Vertiefung an, aber „auch, um den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, im Gespräch das Erlebte zu verarbeiten.“

Höhepunkt der Reise war Besuch der Jubiläumsfeierlichkeiten am Juno-Beach

An einem Abend lauschten die Jugendlichen den aufgezeichneten Grußworten von Landrat Achim Schwickert sowie Beiträgen vieler anderer Bürgermeister in der VG Ransbach-Baumbach und ihren Gedanken zu Krieg. Der bewegende Höhepunkt der Reise war der Besuch der Jubiläumsfeierlichkeiten am Juno-Beach, der Landungszone der Kanadier. Am Strand waren viele historische Fahrzeuge zu bestaunen, Militärangehörige legten am Mahnmal der Landungszone Kränze hin. Büchting berichtet: „Wir waren oft die einzigen Deutschen – und auf alle Fälle die einzige Gruppe mit Jugendlichen.“

Doch wie kam es zu der Idee? „Fragen nach dem Krieg haben meine Schwester Claudia Büchting und ich immer wieder gestellt bekommen – vor allem seit dem Ukraine-Konflikt. Von Jugendlichen unter unserer Obhut, die neugierig sind, die sich fürchten, die wissen möchten, was da geschieht in der Welt. Wir als Pädagogen wollen und dürfen auf diese Fragen aufgrund unserer Neutralität keine Antwort geben. Aber wir wollten die jungen Menschen dabei begleiten, selbst Antworten zu finden – ohne Beeinflussung.“

Ziel: Über Folgen von Krieg aufklären

So wurde über Jahre ein pädagogisches Konzept entwickelt, das die Folgen von Krieg aufzeigen sollte. Die Geschwister wählten den Zweiten Weltkrieg als gut untersuchtes Fallbeispiel. Als Aufklärung zum Frieden, als Vertiefung der deutschen Geschichte. „Viele der Jugendlichen haben sich bei uns bedankt. So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt Büchting und schluckt. Die Normandie war bewegend – für Schüler wie auch für die Begleiter und wird ihnen für immer in Erinnerung bleiben.

Und das sagen die jungen Teilnehmer über die Fahrt

Das sagen einige der Teilnehmer nach der Bildungsreise: „Die Fahrt hat mir bewusst gemacht, wie viele Menschen tatsächlich gestorben sind und wie heftig in den Schlachten gekämpft wurde.“ Ein anderer Schüler schreibt: „Die Soldatenfriedhöfe waren für mich persönlich am interessantesten, aber auch bedrückend. Das Museum hat mir Sachen gezeigt, die man so in der Schule nicht lernt.“ Wieder einer schrieb: „Auf den Friedhöfen lagen Menschen, die so alt wie wir waren, einer war nur 14 Jahre alt. Das war schon komisch.“ Und schließlich schrieb eine Schülerin: „Ich bedanke mich bei allen Erwachsenen, die auf uns aufgepasst haben. Ebenfalls bedanke ich mich bei den Personen, die gespendet haben, um diese Geschichtsfahrt zu ermöglichen.“ Die Reise wurde finanziell unterstützt von die Volksverpetzer, den Firmen Wepa, Jungbluth, Spang Blumentopf Fabrik, MK Haustechnik und Westerwald Bank sowie Einzelspendern. cam