Opfer aus Kreis Mayen-Koblenz
Zeugen nach tödlichem Unfall bei Höchstenbach gesucht
Am frühen Dienstagabend kam es auf der B8 zwischen Höchstenbach und Steinen zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Motorrad
Am frühen Dienstagabend kam es auf der B8 zwischen Höchstenbach und Steinen zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Transporter. Der Motorradfahrer aus dem Kreis Mayen-Koblenz kam dabei ums Leben.
Röder-Moldenhauer

Am Tag nach dem tödlichen Unfall auf der B8 zwischen Höchstenbach und Steinen dauern die Ermittlungen an. Nun sind weitere Details zu den Unfallbeteiligten bekannt.

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Nach dem schweren Unfall auf der B8 bei Höchstenbach, bei dem am Dienstag ein 36-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen ist, sucht die Polizei Montabaur weiter nach Zeugen. Noch nicht äußern können sich die Ermittler daher zu dem Gerücht, wonach der tödlich Verunglückte vor der Kollision mit einem anderen Motorradfahrer auf Tour war und der Kollege irgendwann bemerkt habe, dass der hinter ihm fahrende 36-Jährige nicht mehr nachkam.
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