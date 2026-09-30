Am Tag nach dem tödlichen Unfall auf der B8 zwischen Höchstenbach und Steinen dauern die Ermittlungen an. Nun sind weitere Details zu den Unfallbeteiligten bekannt.
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Nach dem schweren Unfall auf der B8 bei Höchstenbach, bei dem am Dienstag ein 36-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen ist, sucht die Polizei Montabaur weiter nach Zeugen. Noch nicht äußern können sich die Ermittler daher zu dem Gerücht, wonach der tödlich Verunglückte vor der Kollision mit einem anderen Motorradfahrer auf Tour war und der Kollege irgendwann bemerkt habe, dass der hinter ihm fahrende 36-Jährige nicht mehr nachkam.