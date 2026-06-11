Zeltival feiert zehn Jahre – zum runden Geburtstag wächst das kleine Camping-Event zum großen Open-Air auf dem Waldsportplatz in Kirburg. Elektronische Klänge, Nachtprogramm und ein neues Sommerfest versprechen ein volles Wochenende.
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Was früher als Idee unter Freunden begann, die zusammen feiern und zelten wollten, hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einer großen, elektronischen Musikszene im Westerwald entwickelt. Jetzt feiert die Veranstaltungsreihe Zeltival nun schon ihr zehnjähriges Bestehen, und dafür haben sie sich was ganz Besonderes ausgedacht: Am Freitag, 26.