Geburtstag im Westerwald Zeltival feiert zehn Jahre mit Open-Air-Highlight Sabrina Mewes 11.06.2026, 10:00 Uhr

i Auch schon frühere Veranstaltungen zogen zahlreiche Besucher an und sorgten für Festivalmomente. Der zehnte Geburtstag soll aber noch mal etwas ganz Besonderes werden. @mynameischris | Christian Groth. © mynameischris | Christian Groth

Zeltival feiert zehn Jahre – zum runden Geburtstag wächst das kleine Camping-Event zum großen Open-Air auf dem Waldsportplatz in Kirburg. Elektronische Klänge, Nachtprogramm und ein neues Sommerfest versprechen ein volles Wochenende.

Was früher als Idee unter Freunden begann, die zusammen feiern und zelten wollten, hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einer großen, elektronischen Musikszene im Westerwald entwickelt. Jetzt feiert die Veranstaltungsreihe Zeltival nun schon ihr zehnjähriges Bestehen, und dafür haben sie sich was ganz Besonderes ausgedacht: Am Freitag, 26.







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