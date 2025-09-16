Die Sanierung des Wiesensees weckt bei einigen Mitbürgern ganz persönliche Erinnerungen. Nachdem bereits Ehrenbürger Gerhard Krempel sich dazu zu Wort gemeldet hat, schildert nun Rainer Kempf aus Westerburg als lebender Zeitzeuge, der den Bau der Stauanlage Wiesensee aktiv mitgemacht hat, seine Gedanken und Erinnerungen.

„Eine Anstauung des Seebaches gab es schon sehr viel früher“, beginnt seine Schilderung. Schon frühere Grafen von Westerburg hätten dieses Gelände schon einmal anstauen lassen, um dort eine Fischzucht betreiben zu können. „Deshalb wurde das Gelände auch mit der Flurbezeichnung Seewiese geführt“, so Kempf. Er kann sich gut daran erinnern, dass sich, bevor der heutige Damm errichtet wurde, an der gleichen Stelle ein sehr viel niedrigerer Damm befand, der im Bereich des abfließenden Seebaches an der gleichen Stelle wie heute einen Durchlass hatte.

Das Gelände der einstigen Seewiese sei schon immer landwirtschaftlich kaum nutzbar gewesen. Denn bei dieser Fläche handele es sich um ein sogenanntes Hochmoor, das im Laufe von Millionen von Jahren entstanden ist. Ein früherer Werkleiter der VG Westerburg, der sich intensiv mit dem Thema Wiesensee beschäftigt habe, erzählte Kempf, dass man bei irgendwelchen geologischen Untersuchungen festgestellt habe, dass die moorartigen Böden bis zu einer Tiefe von 14 Meter und mehr hinunterreichen.

Kempf fügt an: Die Fläche konnte landwirtschaftlich kaum genutzt werden, es gibt Erzählungen, die berichten, dass in dem Gelände Kühe regelrecht versunken seien. Er kann sich erinnern, dass während der Errichtung des heutigen Dammbauwerkes von der damals bauausführenden Firma zwei Bagger so tief eingesunken waren, dass die Bundeswehr mit einem Bergepanzer anrücken musste, um die teuren Maschinen aus dem tiefgründigen Schlamm herauszuziehen.

i Blick entlang des Dammes am Wiesensee. Röder-Moldenhauer

Zweckverband gegründet

Die Anfänge zu diesem Regenrückhaltebecken, so führt der Diplomingenieur aus, beruhen auf einer Studie des damaligen Leiters des Wasserwirtschaftsamtes Montabaur, heute nennt sich die Behörde SGD, eines Herrn Oberbaurat Donau. Dieser Herr Donau wollte zum Hochwasserschutz im gesamten Westerwald an geeigneten Stellen Hochwasserrückhaltebecken bauen, diese Studie war bekannt unter dem Titel „Donauplan“.

Dies kam den anliegenden Gemeinden Pottum, Stahlhofen und Winnen entgegen, die an einer sinnvollen Verwendung der für die Landwirtschaft nicht nutzbaren Fläche interessiert waren. „Die drei Gemeinden gründeten einen Zweckverband Seewiese und zu dieser Zeit zogen allen beteiligten Behörden, im Gegensatz zu heute, an einem Strang und in die gleiche Richtung.“

Erinnerungen an Arbeiten und Anstau

Neben den genannten Gemeinden mit den damaligen Ortsbürgermeistern Forst für Pottum, Bürgermeister Neuser für Winnen und Bürgermeister Kessler für Stahlhofen a. W. seien daran das Tiefbauamt beim Oberwesterwaldkreis unter Führung des Ingenieurs Alfred Müller und eben dem bereits genannten Oberbaurat Donau vom Wasserwirtschaftsamt Montabaur beteiligt.

Als damals junger Ingenieur und Mitarbeiter eines ortsansässigen Bauunternehmens könne er sich noch gut an die Ausschreibung und auch die darauffolgende Vergabe der Aufträge zu diesem Rückhaltebecken erinnern. Sowohl die Aufträge für die Erdarbeiten als auch die Betonarbeiten im Auslaufbereich gingen an zwei Bad Marienberger Firmen. Auch an den Ablauf der Arbeiten und den Anstau der Anlage sind ihm noch präsent.

Abwasserringleitung entsteht

Kempf fährt fort: „Aus meiner beruflichen Tätigkeit heraus ist mir auch noch die Problematik der Einleitung der Abwässer zumindest aus der Gemeinde Pottum noch gut in Erinnerung.“ Dies habe dann später dazu geführt, dass um den See herum eine Abwasserringleitung verlegt wurde, an der die Firma, für die er damals tätig war, ebenfalls zusammen mit zwei weiteren Westerwälder Firmen beteiligt war. Übrigens, an die bereits verlegte Abwasserleitung auf der Winner Seite wurde dann später noch die Ortschaft Hellenhahn angeschlossen.

Die kommerzielle Nutzung des Sees

Die Aktivitäten zur kommerziellen Nutzung des Sees als Naherholungsgebiet begannen mit der Übernahme der Trägerschaft durch die Verbandsgemeinde Westerburg mit dem damaligen Bürgermeister Joachim Hörster und seinem Büroleiter Helmut Schönberger an der Spitze, der die Vision gehabt habe, ein Hotel mit angeschlossenem Golfplatz zu errichten, schildert Kempf weiter. Er kommt zu dem Schluss: „Herr Krempel hat sicher recht, dass er sich als damaliger Landtagsabgeordneter sehr darum bemüht hat, dass die notwendigen Gelder an den See geflossen sind.“ Noch etwas müsse man aber auch für die Nachwelt festhalten: „Ohne einen Helmut Schönberger hätte es das alles, was am Wiesensee entstanden ist, nicht gegeben.“