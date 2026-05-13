Der Hachenburger Stadtarchivar Jens Friedhoff hat Heft 11 zum Thema „Mittelalterliche Dorfkirchen im Westerwald. Geschichte - Architektur - Denkmalpflege“ bei einem Vortrag im Hachenburger Löwensaal vorgestellt. Es bietet interessante Einblicke.
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Die „Schriften des Stadtarchivs Hachenburg“, die seit 2013 regelmäßig herausgegeben werden, sind wertgeschätzte und renommierte Broschüren zur regionalen Geschichte, mittlerweile mit einem weiten Radius über die Löwenstadt hinaus. Sie dokumentieren Historisches, Kultur, Architektur sowie Studien und Publikationen zu unterschiedlichen örtlichen und allgemein interessanten Themen.