Publikation von Jens Friedhoff Zeitreise durch die Geschichte der Westerwälder Kirchen Rolf-Dieter Rötzel 13.05.2026, 13:00 Uhr

i Auf eine Zeitreise durch Jahrhunderte bewegte sich der Hachenburger Stadtarchivar Jens Friedhoff bei der Vorstellung seiner neuen Lektüre „Mittelalterliche Dorfkirchen im Westerwald. Geschichte-Architektur-Denkmalpflege“. Rolf-Dieter Rötzel

Der Hachenburger Stadtarchivar Jens Friedhoff hat Heft 11 zum Thema „Mittelalterliche Dorfkirchen im Westerwald. Geschichte - Architektur - Denkmalpflege“ bei einem Vortrag im Hachenburger Löwensaal vorgestellt. Es bietet interessante Einblicke.

Die „Schriften des Stadtarchivs Hachenburg“, die seit 2013 regelmäßig herausgegeben werden, sind wertgeschätzte und renommierte Broschüren zur regionalen Geschichte, mittlerweile mit einem weiten Radius über die Löwenstadt hinaus. Sie dokumentieren Historisches, Kultur, Architektur sowie Studien und Publikationen zu unterschiedlichen örtlichen und allgemein interessanten Themen.







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