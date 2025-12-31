Zeitplan für City-Jugendherberge ist nicht zu halten

Im Frühjahr sorgte die Meldung, dass im Montabaurer Stadtzentrum eine City-Jugendherberge entstehen soll, für Schlagzeilen. Nun ist klar, dass der damals vorgestellte Zeitplan nicht einzuhalten ist. Grund hierfür ist ein anderes Bauprojekt.
Die Verzögerungen bei der Fertigstellung des neuen Verbandsgemeindehauses in Montabaur haben Auswirkungen auf ein weiteres Projekt in der Innenstadt: Auch der Zeitplan für den geplanten Umbau des Rathauses am Konrad-Adenauer-Platz zu einer City-Jugendherberge ist nicht einzuhalten, da die Verwaltung erst umziehen kann, wenn der Neubau am Gerberhof voll funktionsfähig ist.