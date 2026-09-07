Wanderfreuden im Westerwald Zehnte Fünf-Dörfer-Tour mit kulinarischen Höhepunkten Hans-Peter Metternich 07.09.2026, 14:00 Uhr

i Beinahe „biblische“ Zustände bei der Fünf-Dörfer-Tour in Sessenbach: Ein strahlender Himmel bei Brot und Wein. Hans-Peter Metternich

Fast abgesagt nach dem Sturm wurde die zehnte Fünf‑Dörfer‑Tour doch zum Genusserlebnis: fünf Ortschaften, regionale Spezialitäten und engagierte Helfer. Ein Nachmittag voller Geschmack und gelebter Nachbarschaft.

„Auf die Socken, ihr Wanderer, der Wald ist gefegt.“ Diese etwas flapsige Aufforderung, sich bei der jüngsten Fünf-Dörfer-Tour auf eine Rundwanderung zu machen, kommt nicht von ungefähr. Die zehnte Dorfwanderung rund um und in die Ortschaften Alsbach, Caan, Nauort, Sessenbach und Wirscheid hätte fast nicht stattfinden können.







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