Wanderfreuden im Westerwald
Zehnte Fünf-Dörfer-Tour mit kulinarischen Höhepunkten
Beinahe „biblische“ Zustände bei der Fünf-Dörfer-Tour in Sessenbach: Ein strahlender Himmel bei Brot und Wein.
Beinahe „biblische“ Zustände bei der Fünf-Dörfer-Tour in Sessenbach: Ein strahlender Himmel bei Brot und Wein.
Hans-Peter Metternich

Fast abgesagt nach dem Sturm wurde die zehnte Fünf‑Dörfer‑Tour doch zum Genusserlebnis: fünf Ortschaften, regionale Spezialitäten und engagierte Helfer. Ein Nachmittag voller Geschmack und gelebter Nachbarschaft.

Lesezeit 3 Minuten
„Auf die Socken, ihr Wanderer, der Wald ist gefegt.“ Diese etwas flapsige Aufforderung, sich bei der jüngsten Fünf-Dörfer-Tour auf eine Rundwanderung zu machen, kommt nicht von ungefähr. Die zehnte Dorfwanderung rund um und in die Ortschaften Alsbach, Caan, Nauort, Sessenbach und Wirscheid hätte fast nicht stattfinden können.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren