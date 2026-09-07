Fast abgesagt nach dem Sturm wurde die zehnte Fünf‑Dörfer‑Tour doch zum Genusserlebnis: fünf Ortschaften, regionale Spezialitäten und engagierte Helfer. Ein Nachmittag voller Geschmack und gelebter Nachbarschaft.
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„Auf die Socken, ihr Wanderer, der Wald ist gefegt.“ Diese etwas flapsige Aufforderung, sich bei der jüngsten Fünf-Dörfer-Tour auf eine Rundwanderung zu machen, kommt nicht von ungefähr. Die zehnte Dorfwanderung rund um und in die Ortschaften Alsbach, Caan, Nauort, Sessenbach und Wirscheid hätte fast nicht stattfinden können.