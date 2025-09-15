Klezmer hat seine Wurzeln in der jiddischen Kultur Osteuropas. Zu einer Begegnung mit dieser ganz speziellen, lebensfrohen Volksmusik kam es jetzt in Wirges.

Unter dem Motto „A Nakht in Gan Eydn“ war am Sonntag die Band „Monjoy“ zu Gast in der evangelischen Kirche Wirges. Sieben Musikerinnen und Musiker vom Mittelrhein und aus dem Westerwald präsentierten einen Abend mit Musik und Lebensfreude und intonierten dabei ein buntes musikalisches Programm mit Klezmer, jiddischen Liedern und osteuropäischer Musik.

Gemäß dem Motto hatten die Interpreten zu einer „Nacht im Garten Eden“ eingeladen und damit eine „paradiesische Nacht“ versprochen. „A Nakht in Gan Eydn“ wird oft poetisch oder liebevoll gebraucht, zum Beispiel in Liedern, Gedichten oder im alltäglichen Jiddisch, um etwas besonders Schönes, Friedliches oder Glückliches zu beschreiben.

Jan Schneider vom Musikausschuss der evangelischen Kirchengemeinde Wirges hatte eingangs einen unterhaltsamen Nachmittag im Raum von Begegnung, Freude und Gemeinschaft, wie er sich ausdrückte, versprochen. Die klingende, zwei Stunden andauernde Soiree, die die Spielfreude der Interpreten widerspiegelte, überraschte zum einen durch die Vielfalt interessanter Arrangements – mal mit nachdenklichen Texten, mal mit flotter Tanzmusik – und zum anderen durch den Einsatz von mehr als zehn Instrumenten wie zum Beispiel Akkordeon, Mandoline, Violine, Klavier, Posaune, Bariton, Gitarre und Kleinpercussion.

Stefan Quirmbach, der Posaunist, Baritonist und Mandolinenspieler in dem Ensemble, hatte sich eingangs gewundert über die recht zufriedenstellende Zahl der Besucher. Sei doch diese Art der Musik nicht unbedingt jedermanns Sache. „Wir wissen, dass die jiddische Musik ein spezielles Genre umspannt“, sagte Quirmbach. Umso erfreulicher sei für den Wirgeser, der das Ensemble in die evangelische Kirche von Wirges gebracht hat, dass man hier vor einem Publikum spiele, das offenbar etwas Außergewöhnliches erwarte.

i Das Publikum ließ sich gerne von der Lebensfreude der Musik und von Jutta Simon zur Bewegung animieren. Hans-Peter Metternich

Es waren in der Tat nicht alltägliche Klänge, die die Interpreten mit Musik und Gesang und sichtlicher Spielfreude intonierten. Klänge, die schwarze Augen aufleuchten ließen und die Frömmigkeit und Geselligkeit (Tzadik Katmar Itrach), Walzerseligkeit (Tumbalaleika) oder einen frommen Wunsch auf eine bessere Welt (Ale Brider) ausdrückten. Das Publikum ließ sich gerne zum Mitmachen und Mitsingen animieren. Eine lebenslustige „Animateurin“ war dabei Jutta Simon, die aufschlussreich erzählend durch das Programm führte und auch einmal quirlig tanzend im Kirchraum Fröhlichkeit verbreitete. Fröhlichkeit, die bei „Sammy’s Freilach“ (aus dem Jiddischen freylekhs), einem rhythmisch bewegten, schwungvollen und lebensbejahenden Tanz, offenbar wurde. Ein schnelles und mitreißendes Stück, das so recht geeignet war, die Zuhörer in eine heitere Stimmung zu versetzen.

Am Ende klang das Konzert in Wirges mit „Dona, Dona Dona“ eher elegisch aus – einem Lied, das ausdrückt, dass unsere Zukunft Erinnerung braucht. Insgesamt war es für die Besucher offenbar ein besonders schönes und friedliches Erlebnis, wie der dankbare Applaus unschwer erkennen ließ.