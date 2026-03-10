Während die Anmeldezahlen in den Kitas inzwischen rückläufig sind, steigen sie an den weiterführenden Schulen noch deutlich an. Das hat Folgen – zum Beispiel für das Mons-Tabor-Gymnasium in Montabaur.
Lesezeit 2 Minuten
Zum Schuljahr 2026/27 erreicht die Zahl der Fünftklässler im Westerwaldkreis vermutlich einen neuen Höchststand. Das teilte die Erste Kreisbeigeordnete Gabriele Wieland jüngst in einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport sowie des Schulträgerausschusses mit.