Schülerzahlen im Westerwald Zahl der Fünftklässler im Kreis klettert auf Höchstwert Nadja Hoffmann-Heidrich 10.03.2026, 14:00 Uhr

i Die Zahl der Fünftklässler im Westerwaldkreis klettert zum Schuljahr 2026/27 vermutlich auf einen neuen Höchststand. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Jahre fort. Doch die Kreisverwaltung vermutet, dass bald eine Umkehr einsetzt. Franziska Kraufmann/dpa. picture alliance / Franziska Kraufmann/dpa

Während die Anmeldezahlen in den Kitas inzwischen rückläufig sind, steigen sie an den weiterführenden Schulen noch deutlich an. Das hat Folgen – zum Beispiel für das Mons-Tabor-Gymnasium in Montabaur.

Zum Schuljahr 2026/27 erreicht die Zahl der Fünftklässler im Westerwaldkreis vermutlich einen neuen Höchststand. Das teilte die Erste Kreisbeigeordnete Gabriele Wieland jüngst in einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport sowie des Schulträgerausschusses mit.







