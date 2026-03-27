Frau bei Westerwald Bank
Yvonne Jostes wird neues Vorstandsmitglied
Yvonne Jostes ist ab Juni Teil des Vorstands der Westerwald Bank.
Yvonne Jostes ist ab Juni Teil des Vorstands der Westerwald Bank.
IMKINODAS – Stefanie Wünning

Die Westerwald Bank eG stellt die Weichen für die Zukunft – und setzt dabei auf eine Frau. Yvonne Jostes ergänzt ab Juni die Führungsriege des Geldinstitutes.

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Besondere Personalie bei der Westerwald Bank: Zum 1. Juni 2026 tritt Yvonne Jostes ihre Aufgabe als neues Vorstandsmitglied an, womit im weiteren Umfeld erstmals eine Frau die Führungsriege eines Geldinstituts ergänzt.Damit wird der Vorstand der Westerwald Bank für ein Jahr aus vier Personen bestehen: Vorstandssprecher Ralf Kölbach, Yvonne Jostes, Markus Kurtseifer und Andreas Tillmanns.

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