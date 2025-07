Am Samstagabend hat der aus Hachenburg stammende Jungschauspieler Yoran Leicher seinen neuen Film „Mädchen Mädchen“ in seinem Heimatkino Cinexx in der Löwenstadt vorgestellt. Freundschaft, Gefühlschaos, Liebe und Lust dreier bester Freundinnen sind die Schlagworte, die den Film laut Presseinfo am besten beschreiben.

Die Komödie ist weiterhin im Cinexx zu sehen und werde deutschlandweit von Kritikern gelobt, teilt das Hachenburger Kino mit. Vor und nach dem Film am Samstagabend stand Yoran Leicher, der trotz seines jungen Alters von 20 Jahren bereits auf eine beeindruckende Laufbahn als Schauspieler zurückblicken kann, für Fotos, Fragen und Autogramme zur Verfügung.

2016 erstmals vor der Kamera

Yoran Leicher stand 2016 erstmals für einen Film – den studentischen Kurzfilm „Der Junge“ vor der Kamera. Seine erste Kino-Hauptrolle hatte er 2019 in dem Kinder- und Jugendfilm „Zu weit weg“, in dem er einen elfjährigen Außenseiter verkörperte, der sich mit einem syrischen Flüchtlingsjungen anfreundet. red