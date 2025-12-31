Kosten für Abfallbeseitigung WW-Kreis betont: Neben Gebühren steigen auch die Löhne Thorsten Ferdinand 31.12.2025, 19:00 Uhr

i Die Abfallentsorgung im Westerwaldkreis wird im neuen Jahr teurer. Thorsten Ferdinand

Die Erhöhung der Müllgebühren im Westerwaldkreis reiht sich in eine ganze Reihe von Kostensteigerungen für die Bürger ein. Allerdings haben die Menschen im Durchschnitt auch mehr Geld zur Verfügung als früher, wie die Verwaltung nun argumentiert.

Nachdem die Müllgebühren im Westerwaldkreis seit 2016 um rund ein Drittel gestiegen sind, weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass die durchschnittlichen Löhne in Deutschland heute ebenfalls rund 34 Prozent höher sind als vor zehn Jahren. Das ergibt sich aus Zahlen des Statistischen Bundesamts und sei wichtig, um die Preissteigerungen bei den Abfallgebühren richtig einordnen zu können, so die Kreisbeigeordnete und Dezernatsleiterin Gabi ...







