Rotenhainer Event Wurstwanderung ist wieder ein voller Erfolg Angela Baumeier 27.11.2025, 12:11 Uhr

i Bei der Westerwälder Wurstwanderung konnte man den Geschmack der Region auskosten. Das Wetter stimmte, die Wurst schmeckte, die Laune war bestens. Röder-Moldenhauer

Bei frostigen Temperaturen geht es bereits zum 20. Mal von Station zu Station. Die kulinarischen Spezialitäten kommen bei den Teilnehmern bestens an, die zudem ein Fest der Gemeinschaft feiern.

Eine mehr als zufriedene Bilanz ziehen die Veranstalter der Westerwälder Wurstwanderung, die bereits zum 20. Mal rund um Rotenhain führte. Bei frostigen Temperaturen, aber strahlendem Sonnenschein machten sich unzählige Wanderfreunde auf den Weg durch Rotenhain und die umliegende Region, um an neun abwechslungsreichen Stationen die kulinarischen Spezialitäten rund um die Wurst zu genießen, berichten die Organisatoren.







