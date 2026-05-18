Amtsgericht Westerburg Wurde beeinträchtigter Mann zu Unterschriften genötigt? Thorsten Ferdinand 18.05.2026, 20:00 Uhr

i Die Verhandlung fand vor dem Amtsgericht in Westerburg statt. Angela Baumeier

Falsche Verdächtigungen, üble Nachrede, Nötigung und Beleidigung – die Liste der Vorwürfe gegen eine 54-jährige Frau aus dem oberen Westerwald war lang. Juristisch ist trotz aufwendiger Ermittlungen bisher jedoch nicht viel dabei herumgekommen.

Das Verfahren vor dem Westerburger Amtsgericht dauerte fast sieben Stunden. Am Ende stand ein Freispruch für die 54-jährige Angeklagte, der vorgeworfen wurde, Briefe voller falscher Anschuldigungen gegen Nachbarn und Bekannte an Behörden verschickt zu haben.







Artikel teilen

Artikel teilen