Falsche Verdächtigungen, üble Nachrede, Nötigung und Beleidigung – die Liste der Vorwürfe gegen eine 54-jährige Frau aus dem oberen Westerwald war lang. Juristisch ist trotz aufwendiger Ermittlungen bisher jedoch nicht viel dabei herumgekommen.
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Das Verfahren vor dem Westerburger Amtsgericht dauerte fast sieben Stunden. Am Ende stand ein Freispruch für die 54-jährige Angeklagte, der vorgeworfen wurde, Briefe voller falscher Anschuldigungen gegen Nachbarn und Bekannte an Behörden verschickt zu haben.