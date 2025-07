Der Verein „Gemeinsam ist es möglich“ und die Volkshochschule Montabaur bieten einen Kochkurs für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung an. Leiter Patrick George ist Überzeugungstäter: Warum man so ein Burgermenü in keinem Restaurant bekommt.

Wasser plätschert über Gemüse, im Ofen backen Briochebrötchen auf, Schneebesen klappern in Schüsseln. Ein Dutzend Teilnehmer schnippeln, rühren, brutzeln – es wird ein Burgermenü, vom Italo-Salatburger vornweg bis zum Erdbeer-Tiramisu-Burger zum Nachtisch. Doch die kreativen Rezepte sind nur eine Besonderheit an dem „Tandem-Kochen“-Nachmittag: Unter dem Titel „Inklusion schmeckt!“ bieten die Volkshochschule Montabaur und der Verein „Gemeinsam ist es möglich“ mit dem Kursleiter Patrick George einen Kochkurs für Menschen mit und ohne Behinderung an.

Der Verein setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, dass Menschen mit Behinderung so selbstständig wie möglich wohnen und leben können. Dass es zum eigenständigen Leben gehört, kochen zu können, liegt auf der Hand. Dass es aber auch einfach Spaß machen kann, vor allem in Gemeinschaft ein Essen zuzubereiten, das einfach jeder mag, zeigt diese muntere, bunt zusammengewürfelte Truppe.

i Geröstete Pilze geben dem "Italo-Burger" die aromatische Umami-Note, erklärt Kursleiter Patrick George (von links). Dann übergibt er die Zusammenstellung der Vorspeise an Gunnar Bach, Kerstin Marx und Mathias Leisenheimer. Katrin Maue-Klaeser

Jeannine Gilberg hobelt Parmesan, Ursula Bonath, Maximilian Müller und Elisabeth George schneiden Burgerbrötchen auf. Die gibt es in mehreren Sorten, darunter glutenfreie für Mathias Leisenheimer, weil er eine Unverträglichkeit hat, wie er erklärt. Derweil verteilt Patrick George in Scheiben geschnittene Pellkartoffeln auf mehrere Pfannen, in denen sie zu knusprigen Bratkartoffeln brutzeln. „Dafür gibt es einen Trick“, verrät der Koch: „Nicht mit einem Pfannenwender herumrühren, sondern die Pfanne aus dem Handgelenk schwenken – dann zerbröseln die Scheiben nicht“, demonstriert er.

Während im Ofen die Hähnchenbrust für den Pulled-Chicken-„Taj Mahal“-Burger gart und die Kartoffeln ihre goldbraunen Krusten bekommen, werden für den ersten Gang die in leckerem Dressing marinierten gehackten Tomaten und geröstete Pilze auf die Brötchenhälften geben. George zeigt, wie es geht, dann sind Gunnar Bach, Mathias Leisenheimer und Kerstin Marx an der Reihe. Schließlich kommt ein Rucolasalat darauf. Den mischt Patrick George noch einmal gründlich mit dem Dressing.

i Maximilian Müller, Ursula Bonath, Elisabeth George und Kerstin Marx schneiden Burgerbrötchen auf. Katrin Maue-Klaeser

Ingrid Rhensius und Bettina Heep sind vom Verein mit von der Partie, und es ist für sie und Kursleiter Patrick George nicht der erste inklusive Kochnachmittag. In der Schulküche der Heinrich-Roth-Realschule plus braten sie mit den Teilnehmern Nürnberger Würstchen für die „Bavarian-Würstl-Burger“, kneten den Krautsalat dazu mit den Händen kräftig durch. Den Teig für mehrere Burgerbrötchen haben die Teilnehmer selbstverständlich auch selbst gemacht – Respekt vor „schwierigen“ Aufgaben gibt es nicht, weder bei den Novizen noch bei Chef Patrick George.

„Ihr wart alle klasse, ob mit viel oder ganz viel Talent“, lobt der Kursleiter denn auch seine Mannschaft. „Alles selbst gemacht, sogar die Burgerbrötchen – das kriegt ihr in keinem Restaurant“, fügt er an. Ehrensache, dass die Truppe auch Pesto, Dressings, Ketchup und Mayonnaise, eine eifreie Variante, selbst angerührt hat. Patrick George, „Koch mit Leidenschaft“, wie er sich selbst nennt, betont in dem Vorwort der Rezeptmappe, die jeder Teilnehmer mit nach Hause nehmen kann: „Die Gaben und Fähigkeiten aller Teilnehmenden stehen ebenso im Fokus wie das Kennen- und Schätzenlernen unserer Tandempartner*innen.“

i Ingrid Rhensius gehört dem Verein "Gemeinsam ist es möglich" an, der mit der Volkshochschule Montabaur zusammen den Kurs anbietet. Patrick George, "Koch mit Leidenschaft", leitet auch andere Kochkurse. Katrin Maue-Klaeser

Luisa Weyand arbeitet im Caritas-Wohnheim in der Koblenzer Straße in Montabaur. Die freundlich zugewandte junge Frau hat sich mit Peter Oster angemeldet, dessen Bruder sie gefragt hatte, ob sie ihn begleitet. Luisa Weyand weiß, dass ihr Tandempartner nicht gern Neues probiert, deswegen ist sie stolz auf ihn, dass er mitgekommen ist. Jeannine Gilberg ist hier, um kochen zu lernen. „Der Hefeteig war eine Herausforderung“, sagt sie, doch die Brötchen, die sie selbst geformt hat, schmecken ihr auf jeden Fall besser als gekaufte. Maria Sturm und Ursula Bonath haben durch Bettina Heep vom Verein „Gemeinsam ist es möglich“ hergefunden. Sie schätzen das Kurskonzept und die lockere Art, mit der George den Kurs leitet. Und die leckeren Burger, auch wenn das Vier-Gänge-Menü selbst den hungrigsten Bauch überfordert.

i Die "Bavarian Würstl"-Burger wird mit gründlich massiertem Krautsalat verfeinert, Luisa Weyand (von rechts) und Anna Endrich belegen ihn so, wie Kursleiter George es ihnen gezeigt hat, während Ingrid Rhensius Bratkartoffeln dazugibt. Katrin Maue-Klaeser

Verein setzt sich für Menschen mit Beeinträchtigung ein

Der Verein „Gemeinsam ist es möglich“ Montabaur setzt sich seit 1989 im Westerwaldkreis ehrenamtlich für Menschen mit Beeinträchtigung ein. Neben anderen Schwerpunkten lädt der Verein junge Erwachsene regelmäßig zu Freizeitaktivitäten ein. Der Verein setzt sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen ideell und finanziell bei der Erlangung größtmöglicher Selbst­ständigkeit oder eines beschützten Zuhauses unterstützt werden. Das vereinsbetreute Wohntraining findet nicht mehr statt. Einige der Teilnehmer sind inzwischen in das Haus der Stiftung Scheuern im Quartier Süd eingezogen, für dessen Errichtung sich der Verein lange eingesetzt hat. Aktionen wie den inklusiven Kochkurs bietet der Verein aber weiterhin an.