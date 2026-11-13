Umzug innerhalb von Hachenburg
Woolworth eröffnet neue Filiale in belebter Saynstraße
Das Unternehmen Woolworth hat in der Hachenburger Saynstraße eine neue, größere Filiale eröffnet (Foto). Der alte Standort in de
Das Unternehmen Woolworth hat in der Hachenburger Saynstraße eine neue, größere Filiale eröffnet (Foto). Der alte Standort in der Weidenstraße wurde geschlossen.
Röder-Moldenhauer

Schon früh am Eröffnungstag, noch bevor das Band mit Firmennamen offiziell durchschnitten war, herrschte in der neuen Woolworth-Filiale in der Hachenburger Saynstraße großer Kundenandrang. Was hat es mit dem Umzug innerhalb der Stadt auf sich?

Lesezeit 2 Minuten
Mit dem Umzug seiner Filiale aus der Hachenburger Weidenstraße in die Saynstraße hat das Unternehmen Woolworth jetzt bewusst den Weg in die belebte Einkaufsmeile gewählt. Zudem bietet das neue Ladengeschäft mit 672 Quadratmetern Verkaufsfläche nun 200 Quadratmeter mehr als der alte Shop, was nach Auskunft von Woolworth-Bezirksleiter Robert Dodik und Filialleiterin Sarah Pinger eine größere Auswahl an Produkten ermöglicht.
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