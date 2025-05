Im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ können die Gemeinden aufzeigen, welche Einflussmöglichkeiten Bürger haben, ihr Dorf selbst zu stärken und zu beleben. Der Wettbewerb bietet die Möglichkeit, sich und die Erfolge der Dorferneuerung zu präsentieren. Jetzt machte sich die Fachjury wieder auf den Weg und stattete unter anderem Berod bei Wallmerod, Steinefrenz und Guckheim einen Besuch ab. Wie ihr Leiter, Klaus Roderich von der Aufsichts-und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier, erklärte, gehören sie zu den 54 Ortsgemeinden, die an dem Landesentscheid teilnehmen. Die Jury sei gespannt darauf, mehr zu den Orten und ihren Projekten zu erfahren.

In dem Landeswettbewerb geht es beispielsweise darum, wie es gelingt, auf die Herausforderungen von Demografie und Klimawandel zu reagieren, das eigene Dorf also zukunftsfähig zu gestaltet. Bewertet wird auch, wie das Dorf den Zusammenhalt fördert, also Ideen und Projekte für ein soziales Miteinander verwirklicht. Es wird zudem auch darauf geschaut, welche Impulse für Wissenschaft und Infrastruktur es gibt, ob das Dorf ein guter Ort zum Leben ist.

i Ortsbürgermeister Michael Hannappel stellte Steinefrenz vor und lud zum Rundgang ein. Angela Baumeier

So, wie es der „Fahrplan“ dieser Begehungen vorsieht, nutzte auch der Ortsbürgermeister von Steinefrenz, Michael Hannappel, die Gunst der Stunde, über die Vielzahl der verschiedenen Maßnahmen im Ort zunächst mit einer Präsentation zu informieren. „Herzlich willkommen in Frenz“, begrüßte er die Jury, VG-Bürgermeister Klaus Lütkefedder und die zahlreichen Ehrenamtlichen und Einwohner seiner Gemeinde im „ Haus Brencede“, also in der guten Stube des 800-Seelendorfes.

„Was bedeutet Entwicklung aus der Tradition heraus?“, fragte er einleitend, um darauf hinzuweisen, dass Steinefrenz schon 2017 mit dem „Frenzer Dialog“ begonnen habe, ein Entwicklungskonzept zu erarbeiten, das 42 Projekte umfasst. „An 26 davon, also etwa zwei Drittel, sind wir dran“, konnte er vermelden. Dabei sprach er den Steinefrenzern einen gewissen Praktizismus zu. „Wir wollen unsere Stärken nutzen“, betonte er und führte beispielhaft an dem geplanten neuen Baugebiet aus, welches die demografische Entwicklung mit einer Dreizonenausweisung berücksichtige. Dort soll es „nicht nur“ Platz für Neubauten – also beispielsweise für junge Familien – geben, sondern auch Mietwohnungen und neue Wohnmöglichkeiten für ältere Menschen, die somit im Ort bleiben könnten.

i Beim Rundgang durch Steinefrenz konnte sich die Jury selbst ein Bild davon machen, wie gut das Dorf für die Zukunft aufgestellt ist. Angela Baumeier

In seinem Exkurs ging der Ortschef auf Punkte wie die Begrünung (statt Schotter) des Ortes, das aktive Vereins- und Gruppenleben oder auch die Mobilität ein. Dabei kommt dem Bahnhof Steinefrenz eine zentrale Rolle zu, wie auch Lütkefedder ausführte, der auf das Mobilitätskonzept und die neuen Ideen rund um den Bahnhof einging, der ÖPNV und Radwegenetz verbinden könne. „Da sind wir gespannt, wo die Reise hingehen kann“, ergänzte Hannappel zu dem Projekt, bei dem Orts- und Verbandsgemeinde Hand in Hand arbeiten. Wenn der Landesbetrieb Mobilität im Sommer die L317 saniert, werde von der Ortsgemeinde der Rad- und Fußweg ausgebaut werden, informierte er ergänzend.

Zum bürgerlichen Engagement konnte Hannappel auf viele fleißige Steinefrenzer verweisen, die beispielsweise Obstbäume im Ort pflanzten, diese auch pflegen, oder etwa in Eigenregie einen viel genutzten Bouleplatz anlegten. Die Grünpflanzung im Dorf werde von den Privatleuten engagiert betrieben, sodass es viele grüne Inseln im Ort gäbe. Von Schotter befreit wurden auch die Friedhofswege. Auf einer Fläche, deren Bäume dem Borkenkäfer anheimfielen, wurden zudem 30 neue Bäume gepflanzt – und ein Ruhewald eingerichtet. Bei dem Rundgang durchs Dorf beantworteten der Ortschef und der Beigeordnete zudem Fragen der Jury, die sich beispielsweise nach der finanziellen Lage im Ort erkundigte oder auch wissen wollte, ob es eine Gestaltungssatzung für das Neubaugebiet gäbe (Hannappel: „Da sind wir noch am Anfang“).

i Dabei besichtigte die Jury auch die alte Kapelle inmitten des Dorfes. Angela Baumeier

Wie es in dem Wettbewerb weitergeht

Die Ergebnisse aller Gebietsentscheide können ab Montag, 23. Juni, im Internet auf der Seite der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion unter www.add.rlp.de eingesehen werden. Bei der Bekanntgabe der Siegergemeinden werden keine Punktzahlen der Bewertung bekannt gegeben. Sechs Ortsgemeinden können dabei für die Teilnahme am Landesentscheid gemeldet werden. Die Bereisung der im Landesentscheid stehenden Ortsgemeinden durch die Landesjury erfolgt ab Ende September. Aus den Siegern des Landeswettbewerbs 2025 werden dann die Teilnehmer am Bundesentscheid 2026 ausgewählt. red