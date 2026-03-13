Einkaufen und mehr Womit der Dorfladen in Oberelbert punkten will Hans-Peter Metternich 13.03.2026, 18:00 Uhr

i Khanitta Willems nimmt in ihrem Laden auch Bestellungen auf, so wie hier von einem Kunden Hans-Peter Metternich

Funktionierende Dorfläden dienen nicht nur als ländliche Nahversorger, sondern bieten gleichzeitig einen sozialen Mehrwert. Ein Beispiel aus Oberelbert. Was ist dessen Geheimnis?

Der Dorfladen in Oberelbert, der kürzlich nach einigen Monaten Vakanz wieder seine Pforten geöffnet hat, scheint für die Oberelberter ein Einkaufs- und Kommunikationsmagnet zu sein. Das haben Khanitta und Hans-Josef Willems, die das Geschäft als Familienbetrieb führen, schon nach wenigen Tagen zufrieden festgestellt.







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