Funktionierende Dorfläden dienen nicht nur als ländliche Nahversorger, sondern bieten gleichzeitig einen sozialen Mehrwert. Ein Beispiel aus Oberelbert. Was ist dessen Geheimnis?
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Der Dorfladen in Oberelbert, der kürzlich nach einigen Monaten Vakanz wieder seine Pforten geöffnet hat, scheint für die Oberelberter ein Einkaufs- und Kommunikationsmagnet zu sein. Das haben Khanitta und Hans-Josef Willems, die das Geschäft als Familienbetrieb führen, schon nach wenigen Tagen zufrieden festgestellt.