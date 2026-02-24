Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 5 (Bad Marienberg/Westerburg) bei der Landtagswahl dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Bailey Elisha Wollenweber. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der AfD selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Bailey Elisha Wollenweber tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 5 – Bad Marienberg/Westerburg für die Partei Alternative für Deutschland (AfD) an.