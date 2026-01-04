Schafsrisse im Westerwald Wolfsrudel von Wildkamera nahe Liebenscheid erfasst Katrin Maue-Klaeser 04.01.2026, 10:00 Uhr

i Herdenschutzhunde werden Schafhaltern als wirksame Maßnahme zur Abwehr von Wolfsangriffen empfohlen. Doch zum einen ist die Ausbildung der Hunde aufwendig und teuer, zum anderen funktioniert es laut Haltern nicht überall. Thomas Frey. dpa

Wenige Tage nach dem Angriff auf eine Herde bei Liebenscheid fallen in einer nahe gelegenen hessischen Gemeinde Liebenscheid wieder 21 Schafe einem Beutegreifer zum Opfer. Ein Experte vermutet, dass beide Angriffe auf dasselbe Wolfsrudel zurückgehen.

Karin Kaspertschak hat keine Zeit zu reden. „Wir suchen immer noch nach mehreren Tieren unserer Herde“, sagt die erschöpfte Schafhalterin, die in der Nacht zum ersten Weihnachtstag von einer Weide bei Liebenscheid 21 Tiere durch den Angriff eines Beutegreifers verloren hat.







