Westerwald: Düstere Prognose Wolfsexperte sieht keine Zukunft für Weidetierhaltung Thorsten Ferdinand 02.12.2024, 09:31 Uhr

i Die Wolfspopulation in Deutschland nimmt zu. Das ist politisch gewollt. Es regt sich jedoch immer mehr Widerstand bei Landwirten und Nutztierhaltern. picture alliance/dpa

Die Rückkehr des Wolfs polarisiert. Seit auch im Westerwald immer wieder Weidetiere gerissen werden, sind Landwirte und Tierhalter in Sorge. Ein Wolfsexperte warf jetzt bei einer Veranstaltung in Hachenburg einen düsteren Blick in die Zukunft.

Schon in wenigen Jahren wird es im Westerwald keine Weidetierhaltung mehr geben. Das jedenfalls prognostiziert der Tierarzt und Wolfsexperte Michael Weiler aus Nordhessen. Rund 350 Zuhörer verfolgten am Freitagabend seinen Vortrag in der Hachenburger Stadthalle, darunter viele Nutztierhalter und Landwirte.

