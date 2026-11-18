Es gibt viele Wege, wie die Menschen im Westerwald auf die ausgeweitete Wolfspopulation und auf besonders auffällige Exemplare reagieren. Nicht zuletzt entscheiden auch Juristen mit.
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Der Westerwaldkreis hat die ursprünglich bis Mitte Oktober geltende Frist für den Abschuss des Wolfes GW2478m aus dem Greifensteiner Rudel bis zum 13. Dezember verlängert. Grund sind Verzögerungen, die sich durch das von der Naturschutzinitiative (NI) angestrengte Eilrechtsschutzverfahren ergeben hätten, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung.