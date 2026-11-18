Nach Rissen im Westerwald Wolf GW2478m: Vor den Jägern kommen Juristen zum Zuge Elmar Hering 18.11.2026, 08:00 Uhr

i Der Wolf mit der Kennung GW2478m (hier ein Symbolbild), der im Grenzbereich Hessen/Rheinland-Pfalz/Nordrhein-Westfalen das Greifensteiner Rudel anführt, ist längst zu einem juristischen Individuum geworden. Bernd Weißbrod/dpa

Es gibt viele Wege, wie die Menschen im Westerwald auf die ausgeweitete Wolfspopulation und auf besonders auffällige Exemplare reagieren. Nicht zuletzt entscheiden auch Juristen mit.

Der Westerwaldkreis hat die ursprünglich bis Mitte Oktober geltende Frist für den Abschuss des Wolfes GW2478m aus dem Greifensteiner Rudel bis zum 13. Dezember verlängert. Grund sind Verzögerungen, die sich durch das von der Naturschutzinitiative (NI) angestrengte Eilrechtsschutzverfahren ergeben hätten, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung.







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