Entwicklung im Westerwald Wolf GW2478: Kreis sieht keine Alternative zum Abschuss Michael Fenstermacher 23.09.2026, 16:00 Uhr

i Wird der Wolfsrüde GW2478 abgeschossen? Der Westerwaldkreis sieht keine Alternative zu diesem Schritt. (Symbolbild) Philipp Schulze. picture alliance/dpa

Wie ist dem Wolf GW2478m beizukommen, der immer wieder Weidetiere tötet? Der Westerwaldkreis sieht den Abschuss als einzig wirksame Lösung und begründet dies nun ausführlich. Ob die erteilte Abschussgenehmigung Bestand hat, klärt jetzt ein Gericht.

Insgesamt 75 Schafe und Ziegen hat der Wolf GW2478m seit April getötet oder verletzt. Nun soll der Rüde des Greifensteiner Rudels, dessen Streifgebiet vom Hohen Westerwald bis in die Kreise Lahn-Dill und Limburg-Weilburg in Hessen reicht, abgeschossen werden.







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