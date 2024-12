Mehr als eine Biographie Wolf Dieter Endlein: Ein Leben in und mit der Schule 18.12.2024, 18:00 Uhr

i Wolf Dieter Endlein hat „Ein Leben in und mit der Schule“ geschrieben. Am 7. Januar wird er es in Meudt vorstellen. Röder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Ehemaliger Schulleiter erzählt auf 230 Seiten ein gutes Stück Lokalgeschichte – Buch wird am 7. Januar in Meudt vorgestellt

Wer sich für Historie, speziell auch die Geschichte der pädagogischen Bemühungen in der Region interessiert, wird Freude an einem Buch haben, das Wolf Dieter Endlein verfasst hat. In „Ein Leben in und mit der Schule“ hat der Meudter seine ganz persönlichen Erfahrungen als Schüler der Volksschule, des Gymnasiums sowie als Lehrer und Leiter zweier Gymnasien festgehalten.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen