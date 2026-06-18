Auf dem Weg in den Urlaub Wohnmobil wird in Bad Marienberg ein Raub der Flammen Nadja Hoffmann-Heidrich 18.06.2026, 14:32 Uhr

i Auf dem Aldi-Parkplatz in Bad Marienberg ist am Donnerstag ein Wohnmobil komplett ausgebrannt. Röder-Moldenhauer

Jähes Ende einer geplanten Fahrt in den Urlaub: In Bad Marienberg ist am Donnerstagmorgen ein Wohnmobil ausgebrannt.

Auf dem Aldi-Parkplatz in Bad Marienberg ist am Donnerstagmorgen ein Wohnmobil komplett ausgebrannt. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Auch ein Hund, der sich kurz zuvor noch in dem Fahrzeug befand, konnte rechtzeitig gerettet werden.Wie die Polizei Hachenburg unserer Zeitung berichtet, war der Besitzer des Wohnmobils auf dem Weg in den Urlaub, als er plötzlich Rauch bemerkte.







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