Ein Wohnmobil fängt auf der A3 bei Nentershausen Feuer. Der Fahrer reagiert geistesgegenwärtig und steuert einen Rastplatz an. Feuerwehren bekämpfen die Flammen, Fahrspuren bleiben stundenlang gesperrt.
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Jähes Ende der Urlaubsheimfahrt kurz vor dem Ziel für ein Ehepaar aus dem Westerwald. Auf der A3 zwischen Elzer Berg und der Raststätte Nentershausen bemerkte der Fahrer Unregelmäßigkeiten am Motor und reagierte sofort, indem er das Fahrzeug auf den Rastplatz der Raststätte Nentershausen lenkte.