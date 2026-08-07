Mehrere Kilometer Stau
Wohnmobil brennt auf der A3 bei Nentershausen aus
Das Wohnmobil konnte nicht vor dem vollständigen Ausbrennen bewahrt werden.
Das Wohnmobil konnte nicht vor dem vollständigen Ausbrennen bewahrt werden.
Klaus-Dieter Häring

Ein Wohnmobil fängt auf der A3 bei Nentershausen Feuer. Der Fahrer reagiert geistesgegenwärtig und steuert einen Rastplatz an. Feuerwehren bekämpfen die Flammen, Fahrspuren bleiben stundenlang gesperrt.

Lesezeit 1 Minute
Jähes Ende der Urlaubsheimfahrt kurz vor dem Ziel für ein Ehepaar aus dem Westerwald. Auf der A3 zwischen Elzer Berg und der Raststätte Nentershausen bemerkte der Fahrer Unregelmäßigkeiten am Motor und reagierte sofort, indem er das Fahrzeug auf den Rastplatz der Raststätte Nentershausen lenkte.
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