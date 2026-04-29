Feiertag mit anderen feiern Wohin im Westerwald am 1. Mai zu Fuß oder mit dem Rad? Markus Müller 29.04.2026, 12:00 Uhr

i In Glückskisten warteten in den Vorjahren beim Familienwandertag der Freiwilligen Feuerwehr Nentershausen Kugeln mit hohen oder niedrigen Zahlen auf die Teilnehmer. Klaus-Dieter Häring

Wer am 1. Mai auf Schusters Rappen oder mit dem Fahrrad im Westerwald unterwegs ist, kann nicht nur in einem der Gastronomiebetriebe einkehren, sondern auch eins der zahlreichen Maifeste oder einen Familientag besuchen. Wir bieten eine Auswahl.

Eine der größten Veranstaltungen am 1. Mai im Westerwaldkreis ist der traditionelle Familien-Wandertag der Feuerwehr Nentershausen für Jung und Alt. Er geht in diesem Jahr bereits zum 49. Mal über die Bühne und erfreut sich jedes Jahr mit vielen Hundert Teilnehmern großer Beliebtheit.







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