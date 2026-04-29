Wer am 1. Mai auf Schusters Rappen oder mit dem Fahrrad im Westerwald unterwegs ist, kann nicht nur in einem der Gastronomiebetriebe einkehren, sondern auch eins der zahlreichen Maifeste oder einen Familientag besuchen. Wir bieten eine Auswahl.
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Eine der größten Veranstaltungen am 1. Mai im Westerwaldkreis ist der traditionelle Familien-Wandertag der Feuerwehr Nentershausen für Jung und Alt. Er geht in diesem Jahr bereits zum 49. Mal über die Bühne und erfreut sich jedes Jahr mit vielen Hundert Teilnehmern großer Beliebtheit.