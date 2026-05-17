Von Rathaus bis Löwenbad
Wofür VG Hachenburg die Sondermillionen ausgeben möchte
Unter anderem soll mit Mitteln aus dem Sondervermögen die Digitalisierung des Verwaltungsgebäudes in Hachenburg vorangetrieben w
Unter anderem soll mit Mitteln aus dem Sondervermögen die Digitalisierung des Verwaltungsgebäudes in Hachenburg vorangetrieben werden. Das Thema steht auf Platz drei der nun vom Rat beschlossenen Prioritätenliste.
Jens Büttner/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

13 Millionen Euro über zwölf Jahre stehen der Verbandsgemeinde Hachenburg voraussichtlich aus dem Sondervermögen zur Verfügung. Doch wofür soll das Geld ausgegeben werden? Darüber hat der VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung gesprochen.

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Ganz oben auf einer Prioritätenliste der Verbandsgemeinde (VG) Hachenburg für Projekte, die mit Mitteln aus dem Sondervermögen finanziert werden sollen, steht die energetische und barrierefreie Sanierung des Verwaltungsgebäudes in der Gartenstraße inklusive Erweiterungsbau.

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