13 Millionen Euro über zwölf Jahre stehen der Verbandsgemeinde Hachenburg voraussichtlich aus dem Sondervermögen zur Verfügung. Doch wofür soll das Geld ausgegeben werden? Darüber hat der VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung gesprochen.
Lesezeit 2 Minuten
Ganz oben auf einer Prioritätenliste der Verbandsgemeinde (VG) Hachenburg für Projekte, die mit Mitteln aus dem Sondervermögen finanziert werden sollen, steht die energetische und barrierefreie Sanierung des Verwaltungsgebäudes in der Gartenstraße inklusive Erweiterungsbau.