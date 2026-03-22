Wofür werden eigentlich die Spenden genutzt, die die Stiftung Fly&Held oder das Dernbacher Hospiz St. Thomas von Menschen wie Klaus Strüder aus Hartenfels oder auch Vereinen erhalten? Wir haben bei Reiner Meutsch und Eva-Maria Hebgen nachgefragt.
Lesezeit 2 Minuten
Anlässlich seines 60. Geburtstages hat der weithin bekannte Brauerei-, Feuerwehr- und DRK-Mann Klaus Strüder aus Hartenfels 6666 Euro zu gleichen Teilen an die Westerwälder Stiftung Fly&Help und ans Hospiz St. Josef in Dernbach gespendet. Aber für was verwenden den die beiden Organisationen überhaupt die gespendeten Gelder?