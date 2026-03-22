Westerwälder spendet 6666 Euro Wofür verwenden Fly&Help und Hospiz die Spendengelder? Markus Müller 22.03.2026, 11:00 Uhr

i Gerne unterstützte der 60-jährige Klaus Strüder (rechts) die Stiftung Fly&Help des Kroppachers Reiner Meutsch anlässlich seines runden Geburtstagses mit einer Spende. Simone Kerschbaum

Wofür werden eigentlich die Spenden genutzt, die die Stiftung Fly&Held oder das Dernbacher Hospiz St. Thomas von Menschen wie Klaus Strüder aus Hartenfels oder auch Vereinen erhalten? Wir haben bei Reiner Meutsch und Eva-Maria Hebgen nachgefragt.

Anlässlich seines 60. Geburtstages hat der weithin bekannte Brauerei-, Feuerwehr- und DRK-Mann Klaus Strüder aus Hartenfels 6666 Euro zu gleichen Teilen an die Westerwälder Stiftung Fly&Help und ans Hospiz St. Josef in Dernbach gespendet. Aber für was verwenden den die beiden Organisationen überhaupt die gespendeten Gelder?







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