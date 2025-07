Die Zeit drängt: Bis 31. August müssen alle Anträge für Fördermittel aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes (LGRZN) bei der Aufsichts-und Dienstleistungsdirektion (ADD) vorliegen. Und noch hat der Verbandsgemeinderat Bad Marienberg nicht entschieden, wofür er 1 Million Euro ausgeben möchte. Vor den abschließenden Beratungen liegt nun von jeder der drei im Rat vertretenen Fraktionen (CDU, SPD und Grüne) ein eigener Antrag mit Vorschlägen auf dem Tisch. Und auch die Verwaltung hat in der jüngsten Sitzung Ideen präsentiert.

Zur Erinnerung: Rheinland-Pfalz hat ein Förderprogramm aufgelegt, mit dem gezielt eine nachhaltige Weiterentwicklung der Kommunen unterstützt werden soll. Für die Verbandsgemeinde Bad Marienberg stehen insgesamt 3,1 Millionen Euro aus dem großen Topf zur Verfügung: 2 Million Euro davon sollen den Ortsgemeinden und der Stadt für eigene Projekte zur Verfügung gestellt werden. 100.000 Euro sind für heimische Vereine vorgesehen, die damit ihre Vorhaben realisieren können. Bleibt noch ein Rest von 1 Million Euro, über den der Verbandsgemeinderat bestimmen soll. Der erste Ansatz, mit dem Geld das geplante Gesundheitszentrum in Westerburg zu unterstützen, wurde vor Wochen vom Rat mit großer Mehrheit abgelehnt.

CDU und SPD schicken den Umbau der Hausmeisterwohnung ins Rennen

Daher waren die Fraktionen nun aufgerufen, neue Vorschläge einzubringen. Die CDU setzt auf drei investive Maßnahmen zur Stärkung des Schulzentrums, die Robert Fischbach genauer erläuterte. So soll zum einen eine Machbarkeitsstudie zum Aufbau eines „Talentwerks“ (Kompetenz- und Innovationszentrum) durchgeführt werden, in dem digitale und handwerkliche Fähigkeiten der Schüler gefördert werden sollen. Die zweite Maßnahme aus dem Paket der von der CDU deklarierten „Schulzentrum-Million“ soll dazu dienen, eine Verbesserung der Verkehrssituation im Bereich Erlenweg/Kirburger Straße herbeizuführen und die Sicherheit zu erhöhen. Die dritte Idee umfasst eine Umgestaltung und Erweiterung der ehemaligen Hausmeisterwohnung bei der Grundschule zur Optimierung der Ganztags- und Essensversorgung.

Die ehemalige Hausmeisterwohnung hat die SPD-Fraktion ebenfalls im Blick, wie deren Sprecher Karsten Lucke ausführte. Auch die Sozialdemokraten möchten das Gebäude durch die VG umbauen beziehungsweise erweitern lassen und für schulische Zwecke zur Verfügung stellen. Der zweite Vorschlag umfasst die Anschaffung eines elektrisch betriebenen Bürgerbusses, der innerhalb des bereits bestehenden, gleichnamigen Projektes eingesetzt und somit verschiedenen Personengruppen zugutekommen soll. Als dritte Maßnahme schickt die SPD – nach Rücksprache mit der Wehrleitung – Investitionen in den Brandschutz ins Rennen.

Grüne für neuen Treffpunkt, Verwaltung für mehr IT-Sicherheit

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen wiederum plädiert für Ankauf und Umbau eines leer stehenden Gebäudes in der Bad Marienberger Bismarckstraße zu einem multifunktionalen, barrierefreien Begegnungszentrum für alle Generationen und sozialen Gruppen zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Bildung, so Sprecherin Sarah Schell-Hahn. Darüber hinaus schlagen die Grünen die Anschaffung eines gemeinwohlorientierten Busses vor, der beispielsweise Kinder in den Ferien ins Freibad Unnau bringen könnte. Dadurch sollen Mobilität und gesellschaftliche Teilhabe gesteigert werden.

Die Pläne der Verwaltung wiederum stellte Bürgermeister Andreas Heidrich vor: Vorgeschlagen wird, die 1 Million Euro in eine Schulhofentsiegelung an der Realschule plus und den Aufbau eines Klettergerüsts, in die Stärkung der IT-Sicherheit der Verbandsgemeinde sowie in die Einrichtung eines Notfalltreffpunkts am Schulzentrum zu investieren.

Entscheidung fällt am 20. August

Da jedoch zu sämtlichen Anträgen Fragen offen waren, wurde beschlossen, das Thema zunächst noch einmal in den Haupt- und Finanzausschuss, der am 30. Juli tagt, zu verweisen. Darüber hinaus findet am 31. Juli eine Bürgermeisterdienstbesprechung statt, ehe der Verbandsgemeinderat am 20. August final über die Anträge abstimmen soll.