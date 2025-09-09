Nach zahlreichen Sitzungen und vielen Überlegungen steht nun fest, wofür die Verbandsgemeinde Hachenburg die Fördermittel des Landes aus dem Regionalen Zukunftsprogramm einsetzt.

. Kurz vor Ablauf der Meldefrist ans Land musste die Verbandsgemeinde (VG) Hachenburg ihre Pläne für den Einsatz der Mittel aus dem Programm „Regional.Zukunft.Nachhaltig“/RZN) noch einmal überarbeiten: Denn die Idee, mit einem Teil des Geldes das Verwaltungsgebäude in der Gartenstraße zu erweitern, war nach Einschätzung der Mittelgeber nicht förderfähig. Das berichtete Bürgermeisterin Gabriele Greis in der jüngsten Sitzung des VG-Rates.

Da die Zeit drängte, hatte der Haupt- und Finanzausschuss bereits (Hufa) in seiner Sitzung im Juli beschlossen, statt der geplanten Erweiterung des VG-Gebäudes verschiedene andere Projekte aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm der Kommune mit dem Geld vom Land zu fördern. Mit den Mitteln, die dadurch an anderer Stelle frei werden, soll dann perspektivisch der angestrebte Erweiterungsbau realisiert werden.

100.00 Euro für Gesundheitszentrum in Westerburg

Zum Hintergrund: Das Land hatte angekündigt, der VG Hachenburg 3,9 Millionen Euro aus dem RZN zur Verfügung zu stellen. Schnell entschied der Rat, circa die Hälfte dieser Summe der Stadt und den Ortsgemeinden für eigene Projekte zu überlassen. Mit den restlichen knapp 2 Millionen Euro möchte die VG Vorhaben aus ihrem Zuständigkeitsbereich fördern. 400.000 Euro sollen in die Erneuerung des großen Stegs am Dreifelder Weiher fließen, mit je 100.000 Euro unterstützt die Kommune ein interdisziplinäres Ärztehaus in Westerwald sowie Maßnahmen zur Verbesserung ambulanter Versorgungsstrukturen am Hachenburger Krankenhaus beziehungsweise zur Einrichtung einer Landarztpraxis mit geriatrischem Schwerpunkt.

Neu statt der Erweiterung des Verwaltungsgebäudes wurden nun unter anderem Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Löwenbad und zur Verbesserung der Barrierefreiheit an öffentlichen Gebäuden, zur Aufwertung verschiedener Schulhöfe, zur energetischen Sanierung von Sporthallen sowie zur Waldbrandvorsorge in die Antragsliste aufgenommen. Bürgermeisterin Greis rechnet mit einer Förderzusage für die Projekte noch in diesem Jahr. Änderungsanträge sind noch bis 31. Dezember 2026 möglich. Der Rat nahm die vom Hufa geänderte Liste zur Kenntnis.

i Ein Teil des Fördergelds aus dem Regionalen Zukunftsprogramm soll für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz am Löwenbad Hachenburg verwendet werden. Nadja Hoffmann-Heidrich

Ein Beschluss war hingegen nötig beim Tagesordnungspunkt „Übertragung des Feuerwehrhauses von der Ortsgemeinde Hattert auf die Verbandsgemeinde Hachenburg“. Hätten früher noch verschiedene Gruppen das Gebäude genutzt, sei es inzwischen ausschließlich in Nutzung der Freiwilligen Feuerwehr, die nun mehr Platz habe, so Greis.

Einstimmig fiel auch der Beschluss für die Aufgabenübertragung zur künftigen Abwicklung von Vergabeverfahren für Strom- und Gaslieferverträge von den Ortsgemeinden auf die VG aus. Lediglich die Stadt Hachenburg wird sich an dieser Übertragung nicht beteiligen, wie VG-Ratsmitglied und Stadtbürgermeister Stefan Leukel (WGH) ausführte. Als Argument führte er die Größe seiner Kommune an. Greis sagte, diese Entscheidung der Stadt sei nachvollziehbar.