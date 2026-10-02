Beratungsstelle im Westerwald 
Wo von Gewalt betroffene Frauen Hilfe finden 
Die Beratung ist vertraulich und kostenfrei, auf Wunsch auch anonym. Sie kann in bestimmten Krisensituationen einmalig sein oder
Die Beratung ist vertraulich und kostenfrei, auf Wunsch auch anonym. Sie kann in bestimmten Krisensituationen einmalig sein oder über eine längere Zeit andauern. Dabei sind sowohl persönliche als auch telefonische Beratungsgespräche möglich.
Röder-Moldenhauer

Der Beratungsbedarf für von Gewalt bedrohte oder betroffene Frauen im Westerwald steigt an, die Anfragen nehmen stetig zu. Momentan werden 15 Wochenstunden finanziert, doch das reicht nicht.

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Pro Monat melden sich etwa zehn neue Frauen bei der Frauenberatungsstelle Westerwald (Fachstelle für gewaltbetroffene Frauen). „Manche benötigen ein Beratungsgespräch, um sich zu sortieren. Manche Frauen werden aber auch über mehrere Monate begleitet, bis sie einen Weg gefunden haben, ihren Partner zu verlassen, und sicher in einem neuen Zuhause angekommen sind.
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