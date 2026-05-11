Während andere bei 10 Grad das Sofa vorziehen, ziehen sie ihre Bahnen im Freibad. Was treibt die Morgenschwimmer von Ransbach-Baumbach bei Nieselregen ins Wasser? Eine eingeschworene Truppe erzählt von Kälte, Gemeinschaft und Glücksgefühlen.
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Der Himmel ist bleiern grau. Es nieselt, das Thermometer zeigt 10 Grad an. Vor dem Freibad in Ransbach-Baumbach wartet schon eine dick eingemummelte Frau darauf, dass sich die Tore öffnen. Es ist kurz vor 9 Uhr. Gabi Weber kommt schon seit 20 Jahren ins Freibad.