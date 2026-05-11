Rauszeit im Westerwald Wo Morgenschwimmer der Kälte mit guter Laune trotzen Camilla Härtewig 11.05.2026, 09:31 Uhr

i Der leitende Schwimmeister Ralf Nengelken freut sich über seine Stammgäste: Sieglinde Still (links), Anneliese Bicking (2. von links), Monika Benner (3. von links) Marietta Simonis (2. von rechts) und Gabi Weber (rechts) kommen regelmäßig und drehen auch bei 10 Grad Außentemperatur im beheizten Freizeitbecken ihre Runden. Camilla Härtewig

Während andere bei 10 Grad das Sofa vorziehen, ziehen sie ihre Bahnen im Freibad. Was treibt die Morgenschwimmer von Ransbach-Baumbach bei Nieselregen ins Wasser? Eine eingeschworene Truppe erzählt von Kälte, Gemeinschaft und Glücksgefühlen.

Der Himmel ist bleiern grau. Es nieselt, das Thermometer zeigt 10 Grad an. Vor dem Freibad in Ransbach-Baumbach wartet schon eine dick eingemummelte Frau darauf, dass sich die Tore öffnen. Es ist kurz vor 9 Uhr. Gabi Weber kommt schon seit 20 Jahren ins Freibad.







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