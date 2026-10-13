Urlaub in der Natur, dabei flexibel sein und dennoch fußläufig die Infrastruktur einer Stadt nutzen können: All dies ist möglich im Wohnmobilpark in der Bad Marienberger Bismarckstraße.
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Als die Sonne an diesem frühherbstlichen Morgen über Bad Marienberg aufgeht, liegt noch Tau auf den Wiesen. Doch der blaue Himmel kündigt bereits bestes Ausflugswetter an. Darüber freuen sich nicht nur die Gäste des Wohnmobilstellplatzes hinter dem Marienbad, sondern auch Platzwart Wolfgang – Mann der ersten Stunde in dieser touristischen Destination.