Wo holpert es auf den Straßen im Westerwald wirklich?

Immer wieder schimpfen Autofahrer über den schlechten Zustand von Straßen und Brücken im Westerwald und im Rhein-Lahn-Kreis. Nichts würde gemacht. Alles marode. Doch ist die Kritik angebracht?
Lesezeit 2 Minuten
Benedikt Bauch, Leiter des Landesbetriebs (LBM) Diez, äußert sich im Gespräch mit unserer Zeitung zum Jahreswechsel zum Zustand der Infrastruktur in der Region. Kurz zusammengefasst: Die Lage ist besser, als es mitunter den Eindruck erweckt. Es gibt Nachholbedarf, aber die Einschätzung des Experten fällt unterschiedlich aus, je nachdem, um welche Verbindungen es sich handelt.