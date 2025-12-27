LBM-Chef klärt auf Wo holpert es auf den Straßen im Westerwald wirklich? Markus Eschenauer 27.12.2025, 12:00 Uhr

i Während die Bundesstraßen laut Benedikt Bauch in einem recht guten Zustand sind, ist bei Land und Kreis Nachholbedorf - nicht nur bei Ortsdurchfahrten. Markus Eschenauer

Immer wieder schimpfen Autofahrer über den schlechten Zustand von Straßen und Brücken im Westerwald und im Rhein-Lahn-Kreis. Nichts würde gemacht. Alles marode. Doch ist die Kritik angebracht?

Benedikt Bauch, Leiter des Landesbetriebs (LBM) Diez, äußert sich im Gespräch mit unserer Zeitung zum Jahreswechsel zum Zustand der Infrastruktur in der Region. Kurz zusammengefasst: Die Lage ist besser, als es mitunter den Eindruck erweckt. Es gibt Nachholbedarf, aber die Einschätzung des Experten fällt unterschiedlich aus, je nachdem, um welche Verbindungen es sich handelt.







Artikel teilen

Artikel teilen