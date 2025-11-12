Wo die Einkommensmillionäre zu Hause sind

102 Personen aus dem Westerwaldkreis haben 2021 Einkünfte in Millionenhöhe gehabt. Wir haben beim Statistischen Landesamt nachgehakt, wie die regionale Verteilung aussieht. Nicht alles hat man uns „verraten“ – so einiges aber schon.
Die Nachricht dürfte so manchen Wäller überrascht haben. Nirgendwo in Rheinland-Pfalz hat es 2021 mehr Menschen mit Einkünften im siebenstelligen Bereich gegeben als im Westerwaldkreis. Konkret waren es 102, wie das Statistische Landesamt mitgeteilt hat.