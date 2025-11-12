Westerwaldkreis unter der Lupe
Wo die Einkommensmillionäre zu Hause sind
Immer genügend Geld im Portemonnaie: Das wünscht sich wohl jeder. Mit einem siebenstelligen Jahreseinkommen sollte das kein Problem sein.
Christin Klose. dpa-tmn

102 Personen aus dem Westerwaldkreis haben 2021 Einkünfte in Millionenhöhe gehabt. Wir haben beim Statistischen Landesamt nachgehakt, wie die regionale Verteilung aussieht. Nicht alles hat man uns „verraten“ – so einiges aber schon.

Die Nachricht dürfte so manchen Wäller überrascht haben. Nirgendwo in Rheinland-Pfalz hat es 2021 mehr Menschen mit Einkünften im siebenstelligen Bereich gegeben als im Westerwaldkreis. Konkret waren es 102, wie das Statistische Landesamt mitgeteilt hat.

