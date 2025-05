Wo essen die Westerwälder am liebsten ihren Döner? Unsere Zeitung hat die Google-Bewertungen der Dönerläden und Restaurants mit Döner auf der Speisekarte im Westerwaldkreis und dem Kreis Altenkirchen unter die Lupe genommen und nachgefragt.

Ob Kleinunternehmen oder Kleingewerbe, in Deutschland gibt es aktuell rund 4.583 angemeldete Dönerläden. Davon 276 in Rheinland-Pfalz. Aber auch das Angebot an Dönerläden im ländlichen Westerwald ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Aber in welchem Laden holen sich die Westerwälder am liebsten ihren Döner ab?

i Das ist das Team des Restaurants „Stadtgespräch“ in Mogendorf (von links): Die beiden Mitarbeiterinnen in der Küche, Ehemann, die jüngste Tochter und Mutter und Geschäftsführerin Gülcan Ergüzel. Sabrina Mewes

Im Westerwaldkreis ist das Restaurant „Stadtgespräch“ in Mogendorf mit 4,7 Sternen und 324 Google-Bewertungen auf Platz eins der besten Dönerläden. In diesem Fall besser gesagt Restaurant, denn das „Stadtgespräch“ bietet zwar einen Döner an, ist aber genauer betrachtet kein klassischer Dönerladen wie wir ihn kennen. Die Geschäftsführerin Gülcan Ergüzel betreibt das türkische Restaurant, gemeinsam mit ihrer Familie, seit 2008. Ihr Ehemann arbeitet in der Küche und bereitet den Gästen den beliebten Döner zu.

Besonders ist aber, dass der Döner-Kebab im „Stadtgespräch“ Gyros genannt wird. Warum? Weil er nicht klassisch aus Kalb- oder Hähnchenfleisch besteht, sondern aus Schweinefleisch. Der Döner, oder Gyrosbrot wie er im „Stadtgespräch“ genannt wird, kostet 8,50 Euro. Zubereitet wird das Gyrosbrot aber wie ein Döner, der einzige Unterschied: das Schweinefleisch. Deshalb ist es also auch kein Gyros, wie man ihn aus griechischen Lokalen kennt, sondern von der Zubereitungsart her ein Döner. Als unsere Zeitung einen Blick hinter die Kulissen bekommt, erklärt die Chefin, dass das Fleisch ganz frisch und lokal aus der Fleischerei Westerwald Fleisch Wüst angeliefert wird. Standard ist beim Restaurant „Stadtgespräch“ also kein angelieferter fertiger Drehspieß, sondern selbst gewürztes und aufgespießtes Fleisch.

Große Stammkundschaft und familiäre Atmosphäre

Ein an der Theke sitzender Stammgast erzählt, dass er immer das beliebte Fleisch vom Spieß esse. Zusätzlich bietet die Familie ihren Gästen noch eine spezielle Haussoße an. „Viele Gäste kommen deshalb“, berichtet Mutter und Geschäftsführerin Gülcan. Durch die Lage des Restaurants haben sie eine besonders große Stammkundschaft. Laufkundschaft ist bei ihnen eher unüblich, erzählt Ergüzel. Gäste, die heute als Jugendliche oder junge Erwachsene vorbei kommen, besuchten das Restaurant auch schon als Kinder mit ihren Eltern. Beim Besuch unserer Zeitung kommt eine junge Familie herein. Noch während Chefin Gülcan erzählt, dass es Stammgäste seien, erkundigen sich die eintreffenden Gäste nach der Tochter der Inhaberin. Eine familiäre Atmosphäre und die Nähe zu den Gästen ist im Stadtgespräch auf jeden Fall zu spüren.

Die Plätze zwei und drei im Westerwaldkreis

Auf dem zweiten und dritten Platz der Döner-Siegertreppe im Kreis Westerwald stehen, die Pizzeria „Rondell“ Langenhahn und „Adi’s Pizza Kebab Haus“ in Höhr-Grenzhausen. Beide haben eine Bewertung von 4,6 Sternen. Die Pizzeria „Rondell“ übertrifft den Mitbewerber einzig mit der Anzahl von 919 Bewertungen, während „Adi’s Pizza Kebab Haus“ 336 Google-Rezensionen bei gleicher Bewertung hat. „ Der beste Döner den ich kenne im Umkreis von 50 km“ schreibt ein Gast der Pizzeria in Langenhahn. Hier kostet ein Döner 8,50 Euro und beim Verzehr vor Ort wird er sogar von einem Servierroboter an den Tisch gebracht. Bei „Adi’s Pizza Kebab Haus“ bezahlt der Gast 7 Euro für einen Döner.

i Die Gründer des ursprünglichen „Sema Döner": Mutter Sevim Kahraman und Vater Orhan Kahraman. Ihr Sohn Mustafa ist Geschäftsführer des „Sema Döner by Musty". Mustafa Kahraman

Kreativer Geist in Herdorf

Im Kreis Altenkirchen ist das Restaurant „Sema Döner by Musty“ mit 4,6 Sternen und 494 Google-Bewertungen auf dem ersten Platz der Dönerläden. Wer sich die Döner-Bewertungen anschaut, kann Kommentare wie: „Das war einer der besten Döner, die ich jemals gegessen habe“ und „Best Döner ever“ lesen. Ein Döner der Standardgröße kostet hier 7 Euro. Zusätzlich werden in dem Laden auch ein kleiner Döner und ein Jumbo Döner angeboten. An weiteren Besonderheiten auf der Speisekarte mangelt es nicht, denn in dem türkischen Restaurant gibt es sogar einen Cheese- und einen Chili-Cheese-Döner. Auch einen Platin-Döner, mit einer Curry-Mango-Soße, Röstzwiebeln und Pastirma gibt es. Diese Kreationen hat sich Geschäftsführer Mustafa Kahraman ausgedacht.

Im Jahr 2019 stieg Mustafa mit seinen neuen Ideen in den Familienbetrieb ein. Denn das Restaurant gibt es schon seit fast 20 Jahren und wurde ursprünglich von seinem Vater Orhan Kahraman eröffnet. Vor einem Jahr hat der neue Geschäftsführer dann seine Ideen in die Tat umgesetzt und den Laden renoviert.

Von Pizzakarton bis Tüte

Bei der Neueinrichtung seines Geschäfts wollte Kahraman „wirklich etwas anderes“, wie er gegenüber unserer Zeitung berichtet. Seine moderne Einrichtung ist eher an städtische Lokale angepasst und sticht deshalb in der ländlichen Umgebung besonders heraus. „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“, erklärt der Chef hinsichtlich seiner Ideen. Ursprünglich wollte er mit seinen Geschäftsideen in die Großstadt gehen, entschied sich aber dann doch dazu, den Betrieb seines Vaters neu zu gestalten. Das hat er wirklich ernst genommen. Denn nicht nur hängt eine riesige rote Containertür als Dekoration an der Wand, sondern zur Ausstattung von „Sema Döner by Musty“ gehören selbst gestaltete Tüten, Pizzakartons, eine zeitungsähnliche Speisekarte und sogar Pullover. Wie gut sein Laden auf Google ankommt, hat Mustafa Kahraman zwar schon das ein oder andere Mal gesehen, jedoch motiviere er seine Gäste nicht dazu, Bewertungen zu hinterlassen. Die netten Kommentare lassen seine Gäste ihm also ganz freiwillig zurück.

Wer noch auf dem „Siegerpodest“ im AK-Land steht

Im Kreis Altenkirchen steht auf Platz zwei der Siegertreppe das „Niederfischbach Döner Haus“ mit 4,5 Sternen und 397 Bewertungen. Einen Döner bekommt man hier für 7 Euro. Werbung dafür, dass die Gäste ihnen gute Bewertungen hinterlassen können, würden sie nicht machen. „Die haben wir nur dank der Kunden“, berichtet ein Mitarbeiter unserer Zeitung. Auf dem dritten Platz ist das „Weitefelder Döner Haus“ mit 4,4 Sternen und 407 Google-Rezensionen. Aber auch hier schreibt ein Gast: „ Einfach top! Freundlicher Service, super leckeres Essen und immer frisch zubereitet.“ Außerdem sei für den Laden besonders Mundpropaganda wichtig. „Wir sind hier in einem kleineren Ort und probieren den Kunden immer entgegen zukommen“, erklärt ein Mitarbeiter des Imbisses gegenüber unserer Zeitung.

Insgesamt schließen die Dönerrestaurants im Kreis Westerwald also etwas besser ab als im Kreis Altenkirchen. Am Ende ist aber sicher: Der beste Döner ist der, der einem selbst am besten schmeckt.

So sind wir vorgegangen

Unsere Redaktion hat sich auf Google Maps jeden Ort in den beiden Kreisen angeschaut und überprüft, ob es dort einen Dönerladen oder ein Restaurant gibt, wo Döner verkauft wird. Berücksichtigt haben wir nur die Läden, die mindestens 300 Google-Bewertungen haben, damit Anzahl der Sterne auch eine bestimmte Aussagekraft hat. Falls Ihr Dönerladen des Vertrauens also nicht dabei ist, hat er vermutlich weniger Bewertungen. Eine Bewertung von 5,0 Sternen auf Google entspricht dabei der bestmöglichen Bewertung und 1,0 der schlechtestmöglichen.

Mitarbeit: Kim Fauss