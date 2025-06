i Klappe auf und raus ins neue Revier: Eine Wisentkuh und ihr Kalb sind von Bad Laasphe (Kreis Siegen-Wittgenstein) in den Wildpark Bad Marienberg umgesiedelt worden. Möglich wurde dies dank der finanziellen und organisatorischen Unterstützung durch den Förderverein, der den Kauf und den Transport der Tiere abgewickelt hat. Röder-Moldenhauer

Eine Wisentkuh und ihr Kalb sind die neuen Bewohner im Wildpark Bad Marienberg. Der Förderverein Wildpark hatte die neuen Bewohner in Bad Laasphe im Kreis Siegen-Wittgenstein ausfindig gemacht und die Tiere gekauft. Wildpark-Ranger Ralf Scherm hatte den Wunsch nach einer neuen Kuh geäußert, um die Genetik im Wisent-Bestand aufzufrischen.

Weibliche Stücke, also Kühe, zu finden ist nicht so einfach, sagt Fördervereinsvorsitzender Stefan Weber. Dass diese Kuh nun auch noch ein Kalb an ihrer Seite führe, sei großes Glück, so Weber weiter. Die Anschaffung eines Bullen sei hingegen nicht infrage gekommen, da sich dieser nach Einschätzung der Verantwortlichen mit dem vorhandenen Bullen ein heftiges Kräftemessen geliefert hätte.

i Nach der Ausrottung des Auerochsen sind Wisente die größten und schwersten Landsäugetiere Europas. Röder-Moldenhauer

Der Transport, die Verladung sowie die medizinische Betreuung der neuen Wildpark-Bewohner war laut Presseinfo des Fördervereins eine große Herausforderung. Dabei seien auch die Veterinärämter der Kreise Westerwald und Siegen-Wittgenstein stark in die Thematik eingebunden gewesen. Ohne deren Zustimmung hätte die Aktion nicht laufen können, berichtet Weber.

Ein großer Vorteil für den Kauf sei die räumliche Nähe gewesen. Von Bad Laasphe nach Bad Marienberg sind es „nur“ 60 Kilometer. Die gesamte Fahrzeit des Sondertransports habe nicht einmal zwei Stunden betragen. Gut auf der Marmer Höhe angekommen, warteten dann die gespannten Ranger-Augen auf das Öffnen des Trailers, in dem die Kuh und ihr Kalb transportiert wurden.

i Der Transport der Tiere aus dem Siegerland in den Westerwald erfolgte in enger Abstimmung mit den beiden jeweiligen Kreisveterinärämtern. Röder-Moldenhauer

Mit einem großen Sprung aus dem Anhänger hätten die Neuankömmlinge ihr neues Revier betreten, so der Förderverein. Die zwei bereits heimischen Wisente hätten das Treiben aus sicherer Entfernung im abgeteilten Nachbar-Gatter verfolgt.

Nach einer Quarantänezeit von zwei Wochen dürfen die vier Kraftpakete dann erstmals zusammengeführt werden und sich auf ein hoffentlich langes, gemeinsames Leben im Wildpark Bad Marienberg freuen. Finanziert und organisiert wurden der gesamte Ankauf und der Transport durch den Förderverein. red

Das größte und schwerste Landsäugetier Europas

Nach Informationen des Fördervereins Wildpark Bad Marienberg ist der Wisent seit der Ausrottung des Auerochsen Europas schwerstes und größtes Landsäugetier und zudem der letzte Vertreter der wild lebenden Rinderarten des europäischen Kontinents. red