Modernisierung zahlt sich aus Wirgeser Tankstelle nach Wiedereröffnung gut besucht Hans-Peter Metternich 16.02.2026, 12:00 Uhr

i Mit viel Leidenschaft geht das Team der bft-Tankstelle in der Bahnhofstraße in Wirges mit (vorne von links) Joel Sahm, Janina Cagan, Angela Kafa und Tilly Ahrend an den Neustart. Hinten im Bild die beiden Pächterinnen Caroline und Michelle Becker. Hans-Peter Metternich

Modernisiert und mit erweitertem Shopangebot hat die bft-Tankstelle in Wirges wieder eröffnet. Kunden stellten sich gleich wieder ein und sogar der Verband aus Berlin schickte Glückwünsche.

Nach kurzer Atempause, will heißen nach der Übergabe an ein neues Pächterpaar und eine Modernisierung des Shops und die Erweiterung des Shopangebotes, ist die bft-Tankstelle in Wirges wieder für ihre Kunden da. Die WZ hatte über die Geschichte des Traditionsbetriebes, über die Übergabe und über die Neuausrichtung mit einem konkreten Ziel von Caroline und Michelle Becker berichtet.







